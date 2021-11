Lucía Galán admitió su relación con Diego Maradona y confesó por qué terminó

Desde el estreno de “Maradona: Sueño Bendito”, comenzaron a circular nuevamente versiones sobre los romances que tuvo Diego Maradona a lo largo de su vida. En la ficción, Eva de Dominici se pone en los pies de Lorena Gaumont, una cantante que, según la ficción, Diego conoció en un bar en Barcelona, y que hace referencia a Lucia Galán. “Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia” reveló la cantante de Pimpinela en diálogo con La Nación.

Diego Maradona y Lucia Galán se conocieron en 1982 cuando el jugador de futbol estaba distanciado de Claudia Villafañe. Fue un romance fugaz y muy intenso, y en ese entonces se comenzó a correr la versión de que Lucia estaba embarazada. Durante el corto y apasionado romance que vivieron, el dúo Pimpinela pasaba por un momento de gran popularidad luego del estreno de la canción “Olvídame y pega la vuelta”. Mientras tanto, Maradona era una estrella del futbol que se lucía en el Barcelona. “Nunca fue una relación secreta y sí muy seria. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y pasábamos mucho tiempo juntos. Quiero decir que era difícil poder tener una doble vida” aseguró Galán a La Nación. Según la artista, el romance terminó cuando ella se enteró de boca del propio Maradona que se había reconciliado con Claudia y que tenían planes de casarse.

Luego Maradona y Galán pudieron mantener una excelente amistad, y al poco tiempo grabaron el tema “Querida amiga”, dedicado a Doña Tota. “Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. La Tota y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo” reveló Lucía Galán sobre la relación con la madre del Diez.

Invitada al ciclo Secretos Verdaderos por la pantalla de América Televisión, Lucia Galán confesó por qué se terminó su romance con Maradona. “El final fue un poco por todo: por la dificultad de los encuentros, de los viajes y porque en la esencia no teníamos nada que ver él y yo” reveló la cantante de Pimpinela, y agregó: “Discutíamos, se le ponía algo en la cabeza y tenía que ser eso, sino se enojaba. No me celaba. Eran cosas relacionadas a que no teníamos compatibilidad en un montón de cosas”.

“Después, por supuesto, el tema de la distancia y que en una charla reconoció que había vuelto con Claudia, que se casaba y todo eso… Y cuando grabamos la canción ("Querida amiga"), ya no estábamos juntos. El siempre me decía que no estaba con Claudia en ese momento, así que no había nada que esconder. Fue una relación bastante larga” cerró Lucía Galán.

Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día de que cumpliría 61 años: "Donde estoy ya es 30/10"

El pasado 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 61 años, es por eso, que Claudia Villafañe fue la primera en saludarlo desde Barcelona.

“Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! Sé que todo lo ves”, escribió Claudia Villafañe. La publicación estuvo acompañada de la canción “Desde que tú te has ido”, de Luciano Pereyra.

Claudia y Diego se conocieron en plena adolescencia. Crecieron como amigos, pero rápidamente se convirtieron en pareja. Forjaron una gran relación que tuvo su momento más especial en 1989, cuando se casaron e hicieron una gran fiesta en el mítico Luna Park.

Este mensaje llegó después del estreno de la serie, "Diego Maradona, sueño bendito", biopic que trata sobre la vida del jugador.

