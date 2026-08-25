De Luciano Castro a Roberto Castillo, todos los hombres con los que se vinculó a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, una de las figuras más mediáticas de la farándula argentina, ha estado vinculada a versiones amorosas llena de altibajos, chismes y romances que han dado mucho qué hablar en los medios. Actualmente, la bailarina tiene una relación con el abogado Roberto Castillo, pero antes de ese vínculo tuvo un historial de rumores y noviazgos.

Los rumores de romance de Cinthia Fernández que paralizaron a todos

Una de las especulaciones de amor más escandalosa de Cinthia Fernández, fue en la etapa en que estaba en la obra de Flavio Mendoza, "Stravaganza". Durante esa época, trascendió que habría tenido un vínculo con el bailarín Franco Friguglietti apodado como “Pastilla” o “Pasti”. La relación se conoció cuando la expareja de la bailarina, Matías Defederico la acusó de ser infiel con su compañero.

Cinthia Fernández//Instagram

Por su parte, Estefy Beraldi aseguró que la historia de amor entre ambos colegas de obra habría existido. “Yo no sé si las fechas coinciden y decir si fue infidelidad o no. Lo que sí estoy en condiciones de confirmar es que todo su elenco me dijo que re salían”, sostuvo la panelista.

Los chismes no pararon de crecer. En una intervención en LAM, Maite Peñoñori insinuó que el actor Luciano Castro y Cinthia Fernández habían sido vistos besándose en público. La bailarina negó rotundamente la versión, dejando claro que entre ambos solo existía una buena amistad. La tensión en torno a esa historia quedó en suspenso, y los rumores se disiparon con el tiempo.

Luciano Castro//Instagram

Otra figura que fue vinculada sentimentalmente con la bailarina fue Esteban Lamothe. Durante un móvil en vivo en el mismo programa, se produjeron algunas indirectas entre ambos que despertaron suspicacias, aunque ninguno de los dos confirmó un romance. Cinthia comentó que el actor "está buenísimo", sin mayor intención, pero la especulación permaneció en el aire.

En 2020, un rumor que sorprendió a todos fue la supuesta relación de la mediática con el senador formoseño Luis Naidenoff. Algunas fotos tomadas en los carnavales alimentaron las versiones, pero tanto la bailarina como el político desmintieron públicamente cualquier vínculo amoroso.

Las parejas de Cinthia Fernández desde su juventud al presente

En su juventud, Cinthia Fernández tuvo una historia con Luciano Vitori, un empresario que, años después, sería pareja de Nicole Neumann. La relación entre ellos fue intensa y, según confesó Cinthia en el programa LAM, fue en su etapa adolescente cuando ella y Luciano compartieron momentos especiales. La bailarina relató cómo, en esa época, Luciano era un relacionista público en un boliche y uno de los chicos más codiciados del ambiente nocturno. "Nos subíamos en el parlante y nos besábamos", recordó.

Otro de los romances más mediáticos y confirmados en la vida de Cinthia fue con Martín Baclini. La relación causó revuelo en la farándula argentina, y el empresario pasó a ser una figura conocida por su vínculo con la mediática. Pero sin dudas, uno de los capítulos más importantes de la bailarina fue su relación con Matías Defederico.

Matías Defederico//Instagram

La pareja se conoció a través de amigos en común, y en diciembre de 2011 se hizo pública su historia. Ella, en ese entonces, participaba en "Stravaganza" en Villa Carlos Paz, y él había viajado solo para visitarla. Sin embargo, la relación no duró mucho. Los celos de él y las diferencias entre la familia del jugador y Cinthia marcaron el fin de esa historia de amor. De ese lazo nacieron sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. La crianza compartida y las disputas por las cuestiones de la cuota alimentaria de las niñas han sido una constante, generando un largo tira y afloja judicial entre ambos.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo//Instagram

Actualmente, Cinthia Fernández ha encontrado un nuevo rumbo en su vida sentimental junto a Roberto Castillo, su actual pareja y también su abogado. La historia con Castillo no fue sencilla, ya que él tuvo que enfrentar denuncias de su exmujer Daniela Vera Fontana por violencia de género y por temas de manutención de sus hijas. Sin embargo, Cinthia decidió apoyar a su pareja y, con el tiempo, ambos consolidaron su relación. La bailarina, además, está estudiando abogacía y trabaja junto a su novio en su estudio jurídico, dando un giro a su vida personal y profesional.