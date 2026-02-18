Guerra total en El Trece: Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

El conflicto que venía creciendo en silencio explotó en las últimas horas y ya nadie habla de simples diferencias al aire. Según trascendió, Moria Casán habría decidido apartar a Cinthia Fernández de La Mañana con Moria, el ciclo que lidera cada mañana en la pantalla de El Trece.

La versión comenzó a circular con fuerza tras ser expuesta en Sálvese Quien Pueda, por la pantalla de América TV, donde aseguraron que la decisión se habría tomado tras semanas de tensión acumulada.

Una interna que se volvió insostenible

De acuerdo a lo que reveló Majo Martino, el pedido de salida habría surgido del entorno más cercano de la conductora. “Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más”, contó al aire.

Sin embargo, desde la producción del ciclo sostendrían otra postura: aseguran que Fernández “es funcional” al formato y que no existía una decisión formal de desvinculación. Esta contradicción deja al descubierto una interna que no solo enfrenta a las protagonistas, sino también a sectores del equipo.

Cinthia Fernández

En las últimas horas trascendieron supuestos episodios que habrían deteriorado la convivencia laboral: quejas por el vestuario, llegadas tarde y reiterados intercambios telefónicos con la conductora.

A esto se sumó la palabra de Yanina Latorre, quien afirmó que dentro del canal habría malestar por “malas formas con vestuaristas y maquillaje”, lo que habría complicado aún más la situación interna.

Moria Casán

El enfrentamiento, que comenzó tras un fuerte cruce con Elba Marcovecchio en vivo, terminó escalando hasta convertirse en una disputa directa entre Moria Casán y Cinthia Fernández.

El posteo de Cinthia Fernández que encendió la polémica

Como si el clima no estuviera lo suficientemente caliente, Cinthia Fernández publicó en X un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia el pasado judicial de la conductora: “Entre mecheras se entienden”.

Posteo de Cinthia Fernández en X

Lejos de mostrarse conciliadora, la panelista anticipó que prepara un descargo público: “Tengo una calentura padre. Voy a grabar un descargo tratando de ser educada, pero no sé si me va a salir porque estoy muy enojada”, expresó.

Por el momento no hubo comunicado oficial de El Trece ni declaraciones directas de Moria Casán. Pero en los pasillos del canal de Constitución ya se habla de un quiebre definitivo con Cinthia Fernández. La guerra está declarada y el mundo del espectáculo espera el próximo movimiento.

AM