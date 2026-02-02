“¿Te importa lo que pasó con Pampita, Eugenia Tobal o Wanda Nara?”: La respuesta de la China Suárez

La mañana que prometía ser tranquila en La Mañana con Moria —el ciclo conducido por Moria Casán en El Trece— se transformó en uno de esos momentos de tensión que quedan grabados en los recuerdos del espectáculo. La protagonista de esta historia fue “la China” Suárez, quien protagonizó un cruce intenso con Cinthia Fernández, panelista del programa.

Todo comenzó cuando la conversación giraba en torno a la trayectoria y las experiencias personales de Suárez, quien fue invitada vía videollamada desde Turquía para hablar de su carrera y otros temas mediáticos. La charla transcurría con normalidad hasta que Fernández decidió abordar un punto sensible: la percepción pública que existe alrededor del historial sentimental de la actriz y el peso que ha tenido el mote de “rompehogares” en su imagen.

Eugenia “la China” Suárez, protagonista del cruce con Cinthia Fernández en La Mañana con Moria.

La pregunta incómoda que encendió la discusión

Cinthia Fernández, fiel a su estilo, puso sobre la mesa una consulta; recordó que Suárez había afirmado en varias ocasiones que poco le importaba lo que se decía de ella y, en ese contexto, le preguntó si realmente le molestaba lo que había ocurrido con las personas reales que se vieron envueltas en esos rumores, mencionando específicamente a Carolina “Pampita” Ardohain, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

La mención de estos nombres, todos ellos vinculados a situaciones de exposición pública relacionadas con vínculos amorosos pasados, llevó el tono del intercambio a un nivel más tenso e inesperado. En ese momento, la actriz no dudó en devolvérsela a Fernández con una frase que muchos interpretaron como contundente: “Qué bueno que lo mencionás. De hecho te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números”, respondió Suárez, aludiendo indirectamente a la vida sentimental de la panelista.

La China hizo frente a los rumores de “rompehogares”.

Una defensa con matices e ironías

Lejos de esquivar la pregunta, Suárez profundizó en su postura frente a la exposición mediática que tuvo a lo largo de los años. La actriz explicó que, por su trayectoria y su forma de ser, a menudo no sintió la necesidad de aclarar cada rumor o comentario malintencionado. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy b... porque debería haberlo hecho”, expresó.

Suárez también se refirió de forma puntual a algunos de los casos que suelen asociarse con su figura, como el tuit famoso de Pampita donde la modelo aclaró que su separación con Benjamín Vicuña ya estaba consumada antes de ciertos hechos públicos, buscando así derribar versiones simplistas. “Nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar, y fue lo que pasó. Pero yo me manejo de frente y hablo con quien tengo que hablar”, cerró la actriz, dejando en claro su postura sobre la responsabilidad individual frente a los rumores en redes y medios.

Eugenia Suarez y Mauro Icardi más juntos que nunca

Por su parte, Fernández no se quedó callada en el intercambio: reconoció que, en su caso, había salido a aclarar algunos rumores de inmediato y había mostrado mensajes para desmentir versiones indebidas que circulaban sobre su vida personal. Esta diferencia en cómo cada una eligió enfrentar los rumores y las especulaciones fue uno de los ejes del cruce, marcando no solo un choque de temperamentos, sino también de posturas frente a la exposición pública.

Este cruce entre la China Suárez y Cinthia Fernández no solo refleja una tensión puntual entre dos figuras, sino también una polémica más amplia que envuelve la forma en que los medios y el público consumen las historias personales de los famosos.

