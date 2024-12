Desde que Juariu anunció en vivo en Cortá Por Lozano, todos sus compañeros y compañeras de piso mostraron estar muy felices con la sorpresiva noticia. La emoción del panel del programa se mantuvo durante todo el embarazo y así se viene manteniendo.



En las últimas horas, los panelistas del programa conducido por Verónica Lozano vivieron un momento repleto de felicidad, ya que a cuatro días de dar a luz, Victoria Braier presentó a su primogénito por primera vez en vivo.

Juariu mostró el rostro de su primer hijo

El pasado jueves 19 la periodista se convirtió en madre por primera vez, de Manuel junto a Gustavo, su esposo, y solo cuatro días después del nacimiento de su heredero, lo presentó en televisión. "Acá estamos", expresó con mucha felicidad y emoción.

Instantes antes de mostrar el rostro de su bebé, Juariu había bromeado sobre el tiempo que le tomó arreglarse para salir en transmisión: "Me siento mejor, venía muy detonada". Luego comentó que cuando su hijo nació, la partera confesó que el niño era rubio, pero ella, incredulidad, pensó que se trataba de una broma y posterior a esto, lo vio y se dio cuenta de que tenía el cabello muy claro. "Es como la versión rubia del padre", comentó.

Además, la comunicadora aprovechó el segmento para hablar sobre sus sensaciones al momento de dar a luz: "En ese momento estaba nerviosa. Quería que salga todo bien, no entendía nada. Es como una sensación muy extraña por no entender nada, pero al mismo tiempo estar totalmente lista y preparada para lo que sea. Era como una revolución de emociones... no sabés ni qué sentir, eran demasiadas sensaciones", confesó.

El primer contacto con el bebé es algo mágico y Victoria lo vivió de una manera única, "Fue muy espectacular. Me acuerdo cuando a la madrugada me lo dieron y mostraron. Quería que se prenda a la teta... es una sensación muy extraña porque es algo que no se puede entender, es algo que sentís naturalmente, algo animal. Lo querés cuidar, le querés dar la teta... Sentís que lo podés hacer", relató.

Sin dudas, la última transmisión del programa en donde Juariu es panelista fue un instante repleto de felicidad y muchas sonrisas. En este segmento, la periodista presentó por primera vez en vivo a su hijo Manuel y la emoción se vio reflejada en todos los compañeros de piso de la tucumana.

