Luego del escándalo del Wanda Gate y los rumores que vinculaban a la China Suárez con diferentes hombres, parece ser que la actriz encontró el amor en Rusherking. Atrás quedó la relación con Armando Mena Navareño, el español que vino especialmente a la Argentina para celebrar el cumpleaños nº 30 de la actriz. Luego de que las cámaras de LAM los encontrara saliendo de un hotel en Recoleta, el intérprete de Loba estuvo invitado al ciclo PH Podemos Hablar donde declaró su amor por la ex Teen Angel. Minutos después la China compartió una tierna foto en redes sociales blanqueando el romance.

El romántico gesto de la China Suárez luego de la declaración de amor de Rusherking

"Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Estoy disfrutando mucho de ese proceso. Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche. Nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no. La verdad yo soy muy respetuoso y nunca me gusta pasarme" confesó Rusherking en el ciclo de Telefé, luego de las imágenes que se viralizaron en la fiesta de los Premios Martín Fierro 2022 donde terminó a los besos con la China.

"Tuve mala suerte de que me grabaron en el Martín Fierro, pero a mí no me gusta nada de exponerme y menos en una fiesta" aseguró el intérprete de "Te mentiría", y agregó: "Yo me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina y nos vimos acá".

A través de una historia de Instagram, la ex de Benjamin Vicuña compartió una tierna foto blanqueando el romance con el trapero.

Aparece una nueva teoría sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez:

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue dando qué hablar y apareció una nueva teoría sobre la ruptura.

Según revelaron en A la tarde, un detalle causó la distancia definitiva en la ex pareja. Todo comenzó gracias al tweet de la China Suárez en el que habría reprochado al actor chileno por sus constantes viajes.

"Benjamín viajó hace menos de diez días. La primera parte tuvo que ver con un viaje laboral que él está planteando, un desafío nuevo que lo tiene muy entusiasmado y el resto de los días, que fueron cuatro o cinco días, se fue a la playa con su novia", contó Cora de Barbieri.

Luego, sobre este reproche la periodista aseguró que el motivo de la separación de la China con Benjamín Vicuña fue "que él pasaba mucho tiempo afuera trabajando. Fue motivo de separación”, disparó.

