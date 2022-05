Después de un largo tiempo, Paulo Londra y Rocío Moreno lograron llegar a un acuerdo en la Justicia. El cordobés acordó el pago de la cuota alimentaria y una compensación económica. Con la idea de compartir tranquilidad a sus seguidores, el cantante compartió en redes sociales una tierna foto junto a una de sus hijas.

Luego de lograr un acuerdo con Rocío Moreno, Paulo Londra compartió una tierna foto con una de sus hijas

En la imagen se ve la manito de la bebé acariciándole la cara a Londra, quién aparece con los ojos cerrados. El músico sumó a su historia de Instagram un emoji de corazón. Horas más tarde compartió un video jugando con la menor frente al teclado y donde se lo escucha decir “nunca hay hora para la música”.

Luego de lograr un acuerdo con Rocío Moreno, Paulo Londra compartió una tierna foto con una de sus hijas

Ana Rosenfeld, la representante legal de Moreno aseguró que “tratándose de un tema de familia, y que están las hijas de por medio, vamos a tratar de mantener la confidencialidad de las cifras”.

Sin embargo, Ángel De Brito utilizó Twitter para dar los detalles. “El acuerdo detallado: $450.000, Casa, Impuestos de la casa, Auto, Obra social de las 2 nenas y la madre, Banco de celulas madres, Colegio, Actividades extras” escribió el conductor en la red social del pajarito.

Ángel De Brito compartió los detalles del acuerdo de Paulo Londra y Rocío Moreno

Cómo terminó la relación de Paulo Londra y Rocío Moreno:

La relación entre Paulo Londra y Rocío Moreno comenzó en 2015, cuando eran adolescentes.

Al inicio, ella vivía en Córdoba donde había comenzado a estudiar Ciencias Veterinarias pero él se mudó en una enorme casona y la invitó a mudarse juntos, momento en el que también nace su primera hija.

Cómo terminó la relación de Paulo Londra y Rocío Moreno



Después de varias idas y vueltas, Londra decide terminar la relación de una manera abrupta y sin ningún tipo de explicación. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos", dijo Rocío sobre la separación.

"Ya no sé si me interesa tener esa charla seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, agregó.

FF