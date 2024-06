Olga es uno de los gigantes del streaming en Argentina y actualmente es el más visto. Este fenómeno tiene a dos creadores además de Migue Granados; Luis y Bernarda Cella son la cabeza en la creación de la programación transmitida por YouTube y Twitch. Antes de armar este éxito, los hermanos estuvieron como productores en LUZU.

Luis y Bernarda Cella

Quiénes son Luis y Bernarda Cella, los creadores de Olga

Bernarda Cella y Luis Cella son hermanos e hijos del histórico productor de Susana Giménez, Luis Cella. Resulta que los jóvenes convencieron a Migue Granados de ser su socio para llevar a cabo este proyecto que hoy en día es un éxito entre la sociedad argentina.

Migue Granados, Luis y Bernarda Cella

"OLGA fue una sorpresa desde el primer día. Superó todas nuestras expectativas y es como todos los días vivir un sueño que por lo menos yo no me imaginé que iba a suceder tan rápido. Sí se nos ocurrió la idea y confiábamos mucho en lo que estábamos por hacer", dijo Bernarda en un entrevista con Clarín.

Luis y Bernarda Cella

"Quiero aclarar algo que para mi fue el diferencial de OLGA: nosotros no fuimos a buscar un conductor. Nosotros fuimos a buscar una filosofía, para que el canal tenga la personalidad de Migue. No queríamos a Migue cara y que sólo conduzca. Sino que OLGA hable como habla Migue, que el que ve OLGA sepa que OLGA piensa así. Para nosotros Migue es más valioso de lo que parece. No es sólo un conductor, es la esencia y la filosofía del canal. No buscábamos una cara conocida sino replicar su esencia", siguió Luis.

Al principio, a Bernarda y Luis Cella no les resultó fácil convencer a Migue Granados de crear este fenómeno llamado OLGA, pero finalmente el conductor dio el SÍ y pudieron formar lo que hoy es el streaming más visto de Argentina. "Arrancamos siendo 20 y ahora somos más de 100", explicó la joven en una entrevista con Talento Argentino.

AF.