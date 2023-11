Gime Accardi está en vivo todas las mañanas en "Soñé que Volaba" uno de los programas de OLGA. La actriz muestra todo su potencial actoral, además de conducir el programa, pero esta vez tuvo un insólito accidente que después reveló en sus redes sociales.

Gime Accardi sufrió un insólito accidente mientras estaba en vivo para OLGA

La situación se dio mientras estaban en vivo y la actriz sintió que algo le molestaba en la boca. Inmediatamente, la esposa de Nico Vázquez se dio cuenta de que se le había salido una corona. "Bueno, hoy al aire me pasó esto, nadie se dio cuenta...", escribió la conductora junto a una conversación de WhatsApp con su odontóloga.

Gime Accardi sufrió un insólito accidente mientras estaba en vivo para OLGA

“Pau, se me acaba de salir la corona, ya la guardé, se salió entera, ¿qué hago? ¡Se me salió en vivo! Al aire...”, le contó la actriz a su doctora de confianza. “Mentira... ¿Y fingiste demencia o me quemaste?”, le respondió la médica. “Fingí demencia jajaj”, comentó Gime Accardi. “Genia actriz”, concluyó la odontóloga.

Gime Accardi sufrió un insólito accidente mientras estaba en vivo para OLGA

Después de este suceso, la actriz reveló que estaba todo bien y que su diente ya fue arreglado. "Ya está resuelto”, publicó la esposa de Nico Vázquez junto a una foto en la camilla del dentista.

AF.