Caro Pardíaco, personaje que interpreta Julián Kartún, es uno de los protagonistas de Olga, el streamer que lidera Migue Granados.

Junto a Yayo Guridi integra el ciclo Se extraña a la Nona, donde Caro se roba todas las miradas. Kartún parodia a la auténtica "milipili", concepto con la que se hace referencia a las jóvenes de clase alta que llevan una vida de lujos y de consumo de las marcas más exclusivas.

Caro Pardíaco en Olga.

Este segmento dentro del streaming es uno de los más convocantes en redes sociales y también se convirtió en tendencia por sus desopilantes salidas.

Sin embargo, este personaje de Julián Kartún fue denunciado públicamente por Delfina Aused, una influencer rosarina.

La denuncia de Delfi Aused a Caro Pardíaco

En un contundente mensaje en sus redes sociales, Delfi Aused hizo pública su denuncia, expresando su descontento con la creación de Kartún: "Tengo una denuncia pública contra un canal de comunicación muy conocido porque incluyeron un personaje nuevo que se llama Caro Pardíaco que se robó mi personalidad. Mi forma de hablar... tipo, me estuvo estudiante por mucho tiempo y mis redes sociales".

Delfi Aused

Las palabras de Aused no tardaron en desatar una tormenta de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos seguidores expresaron su solidaridad con la influencer, otros defendieron a capa y espada al personaje creado por Kartún, argumentando que se trata de una obra de ficción y que cualquier similitud con personas reales es pura coincidencia.

Como es obvio, esta polémica se instaló en redes sociales y la respuesta de Caro Pardíaco no tardó en llegar. Mediante su personaje, Kartún usó la ironía y le respondió al aire de Olga. "Mucha gente que se subía como 'ay Caro Pardíaco existe porque yo soy así' y mucho de eso, ¿no? Tipo ¿qué? What the hell? I mean, no, tipo", dijo.