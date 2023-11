Jorgelina Cardoso desmintió que permite a Ángel Di María estar con otras mujeres: ''Estaría colgado''

Ángel Di María, Paulo Dybala, Leandro Paredes, entre otros futbolistas de la Selección Argentina, se vieron envueltos en los últimos días en un escándalo que explotó en las redes sociales, específicamente en X, a raíz de un hilo de un usuario que contaba sobre la fiesta que se realizó post partido contra Uruguay, en donde estuvieron presentes jugadores y que supuestamente fueron infieles a sus esposas con modelos.

Entre las mil reacciones de los internautas en la exred social del pajarito azul, al festejo VIP, llamó la atención la reacción de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, cuando le avisaron sobre la supuesta traición: ‘’Le contaron a la mujer de Di María que supuestamente estuvo a los besos con unos gatos en la partiza de la selección y le contestó que SI, QUE ERA SU PERMITIDO’’, escribió una persona sorprendida en X.

El chat de Jorgelina Cardoso con un seguidor de Instagram

En la captura de pantalla, se puede leer una conversación de Jorgelina en Instagram con uno de los fanáticos de su marido, que le había dos audios, seguramente contándole de los rumores que con el pasar de las horas tomaban fuerza: ‘’Jajaja, si, era su permitido’’, contestó, lo cual generó sorpresa por su reacción.

Jorgelina Cardoso rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Ángel Di María

Sobre este contexto, Socios del Espectáculo se comunicó con la madre de las hijas de Ángel. Fue Paula Varela, quien tuvo una conversación con ella y negó todo: ‘’Confía en su marido, que a su familia nada la va a quebrantar y los chats no eran fakes. Se encargó de acomodar a varias, y hacer chistes como diciendo ‘Si, mi marido tiene permitidos’. Irónicamente’’, explicó la panelista, que confirmó que los chats eran reales pero que ‘’los permitidos’’, era todo parte de una broma.

Luego, Varela sumó una fuerte frase que dijo Jorgelina Cardoso si es que llegara a enterarse de una infidelidad por parte de Ángel Di María: ‘’Permitidos no hay’’, dijo la periodista. Acto seguido mostrando las capturas de pantalla de la conversación que tuvo Paula Varela con la esposa del jugador: ‘’Claramente no creo nada de esto porque si no fideo estaría colgado de las bolas en el monumento’’, cerró.

D.M