Segundo y último show: Luis Miguel le dio un cierre inolvidable a su gira mundial

Fuegos artificiales, corazones rojos, y una ovación digna para una leyenda. Luis Miguel cerró su gira mundial, y eligió hacerlo en la Argentina, en el mítico Campo Argentino de Polo. Con dos noches completas y divertidas, el cantante ofreció un repertorio inolvidable, donde incluyó varios de sus hits y colaboraciones con otros artistas. Este miércoles 18 de diciembre fue su última fecha y recibió todo el amor que los fanáticos le tienen.

Luis Miguel en la Argentina

Cuando calienta el sol, Luis Miguel muestra su intacto talento

El público se emocionó en cuanto un sol comenzó a asomarse por entre las nubes de la pantalla. El club de fans ya se había ubicado en sus asientos, y solo faltaban minutos para espectáculo. Cuando llegó el momento, Luis Miguel apareció en el escenario, con un look de galán que se robó varios corazones. Con un clásico traje sastrero, el cantante realizó más de la mitad del concierto, donde desplegó sus mejores pasos de baile y cantó algunos de los hits.

Luis Miguel en la Argentina

"Será que no me amás", "Amor amor amor" y "Suave" fueron las canciones de apertura que enloquecieron a todos. El cantante fue recibido con una ovación que duró un tiempo considerable, y tuvo que esperar a que los gritos y aplausos terminaran. Sin embargo, la sonrisa estaba en su rostro, y todavía le faltaba recibir otra sorpresa. Cuando llegó el momento de "Hasta que me olvides", muchas fanáticas levantaron carteles e hicieron emocionar al artista. Minutos antes del comienzo, estaban repartiendo hojas con un corazón, con la bandera de la Argentina, donde se leían las palabras "Gracias" o "Te amo".

En devolución de todo el cariño que fue recibiendo, Luis Miguel realizó un especial de tango, donde una pareja de bailarines brillaron en el escenario junto al cantante. “Por una cabeza”, “Volver”, “Uno” y el clásico “El día que me quieras” fueron cantados desde el corazón por el artista y por todos los presentes; quienes se sintieron agradecidos ante el gesto. Además, cantó sus colaboraciones con Michael Jackson en “Sonríe” y Frank Sinatra en “Come Fly with Me”, y a ellos los presentó en la pantalla para que sean parte del show.

Luis Miguel en la Argentina

En honor a su país de origen, el mexicano sumó a su ya impactante orquesta de 13 músicos, 15 mariachis que le dieron unos minutos para que él pudiera recuperarse. Finalmente, volvió con un look total black, sin perder la elegancia y belleza que siempre carga. Junto a los invitados, entonó “La fiesta del mariachi”, “La bikina” y “La media vuelta”. Claramente, no pudo faltar "La Incondicional" y "Si no supiste amar". De esta manera, Luis Miguel abrió la última parte de su último concierto.

Luis Miguel en la Argentina

El público no paró de bailar al ritmo de "La chica del bikini azul", "⁠⁠Isabel" y "Cuando calienta el sol". Para eso, el músico lanzó pelotas gigantes con sus iniciales y papeles con formas de corazones rojos. Entre aplausos y emocionantes saludos con sus músicos, fuegos artificiales cerraron la que fue la noche más épica de la gira mundial. Muchos de los presentes inclusive se quedaron hasta después de apagadas las luces, con la ilusión de que un anuncio aparezca u otra canción. Sin embargo, el nombre "Luis Miguel Tour 2024" dio a entender que ya no había más para mostrar. El galán dio todo su talento y demostró quién es el dueño de los fanáticos argentinos.

A.E