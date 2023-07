Wanda Nara continúa en el foco de todas las miradas debido a su estado de salud y en las últimas horas, Luis Ventura decidió brindar declaraciones al respecto.

Cabe destacar que el hermetismo respecto a su posible enfermedad es total y nadie de la familia ha salido a brindar declaraciones. Sin embargo, Maxi López llegó al país para acompañar a sus hijos y Mauro Icardi realizó un posteo dedicado para la modelo a quien calificó como una leona.

Qué dijo Luis Ventura sobre Wanda Nara

Durante la última emisión de “Secretos Verdaderos”, el pasado sábado 15 de julio, Luis Ventura decidió brindar declaraciones cuando hablaron del difícil momento que está atravesando la conductora.

Luis Ventura hizo una inesperada y sentida confesión: “Quiero dejar un mensaje, no sólo a Wanda, a quien siempre consideré una especie de sobrina…y me siento responsable de muchas de las cosas logradas y alcanzadas por ella”.

“Ante todo se que ella es una buena persona -expresó Ventura contundente-. Ante todo yo la quiero y le deseo lo mejor, más allá de todo lo que se está diciendo. No sé si es cierto o no. Eso lo sabrá su familia, de donde espero tener la posibilidad de enterarme, realmente, cuál es su estado de salud. Le mando un beso muy grande, no sólo a ella, sino a todos los integrantes familiares. Y que sepan que, en este programa y en mí, tenemos siempre la posibilidad de ayudar y acercarnos en la necesidad o en la angustia. Acá estamos", declaró Luis Ventura sobre Wanda Nara.