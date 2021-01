Como Marilyn Monroe: Luisana Lopilato sorprendió al probarse diferentes looks de los '50

Esta mañana Luisana Lopilato sorprendió a sus más de 5,3 millones de seguidores al subir un video de cómo se preparaba para transformarse en una mujer de los años 50's y los resultados fueron asombrosos ya que logró un gran parecido a Marilyn Monroe. En su red social compartió fotos de lo que fue la producción que realizó.

"Me transformé en Marilyn Monroe y me creo mil", escribió la actriz junto a un video de ella con ropa típica de esa época y preguntó: ¿Cúal es tu look favorito de los años 50? 1,2,3,4? Muy pronto en mi canal de YouTube.

Mirá el video...

Para la producción Luisana se probó cuatro diferentes looks y los compartió todos en Instagram y recibió hermosos comentarios y más de 150 mil "me gusta". La idea de convertirse en una mujer de los 50's fue de ella y la realizó con su fotógrafo de confianza en Vancouver, ciudad en la que reside con su marido el fabuloso cantante Michael Bublé.

Luisana Lopilato mostró la divertida rutina que tiene con su hija Vida en las mañanas

Si bien no suele compartir la intimidad de sus hijos en las redes, Luisana Lopilato sorprendió a sus fans al mostrar el video más tierno junto a Vida, su hija más queña.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió la divertida rutina que tiene con su hija al despertarse en las mañanas: un divertido baile con la más pequeña del clan.

Sin que se le vea la cara a la pequeña, Luisana y Vida bailan enérgicamente al ritmo de Vida de rico, el hit de Camilo.