Luisana Lopilato tiene cuatro hijos junto al cantante Michael Bublé: Vida, Cielo, Elías y Noah. Los pequeños son los que llenan de felicidad las vidas de ambos. Mientras que la pareja decidió no mostrar las caras de los niños en las redes sociales para conservar su privacidad.

La reconocida actriz suele utilizar su cuenta personal de Instagram para compartir su rutina diaria y los hobbies que lleva adelante en Canadá junto a su familia. Así, la modelo sorprendió a los seguidores al mostrar la excelente vianda argentina que les prepara a sus hijos para ir al colegio.

La excelente vianda argentina que prepara Luisiana Lopilato

La esposa de Michael Bublé suele utilizar su red social predilecta, Instagram, para compartir momentos de su vida con sus miles de seguidores. Recientemente, la modelo mostraba las cualidades de la inteligencia artificial y una pequeña reflexión sobre esta herramienta.

Luisana Lopilato

“Pensarlo la verdad que me asusta y más todavía pensar en el crecimiento de mis hijos y el de todos los niños con herramientas tan poderosas. Subí historias graciosas con IA, pero todo empezó porque quería probar qué tanto me podía plagiar. Lo bueno es que no reconoce nombres de celebridades, hasta ahora…” detalló la actriz sobre la innovadora herramienta digital.

En esta oportunidad, Lopilato demostró que sigue manteniendo sus raíces argentinas bien arraigadas al mostrar qué contienen las viandas de sus hijos para un primer día de colegio. Así, la actriz deleita a sus niños con dos comidas típicas argentinas: milanesas con ensalada y batata con queso.

Luisana Lopilato

"¡Es septiembre, y las luncheras están a full! Empacando amor y snacks, día tras día. Un almuerzo especial para ellos: milanesas con ensalada y dulce de batata con queso", escribió la esposa de Bublé al pie de la publicación.

La imagen bien argenta por parte de Luisiana Lopilato revolucionó las redes sociales, en donde miles de argentinos demostraron su profundo amor hacia la reconocida actriz. Así, la ex “Casados con hijos” demuestra que educa los paladares de sus pequeños con comidas típicas de nuestro país.

