Juliana Awada es una influencer de la vida saludable y la rutina cerca de la naturaleza. En sus redes sociales, suele compartir recetas para hacer desayunos completos, ejercicios al aire libre y decoraciones que acompañen su estilo. En las últimas horas, la ex Primera Dama decidió compartir un espacio especial que utilizó para poder realizar su actividad favorita: el yoga. Sus seguidores quedaron enamorados del lugar y pudieron obtener nuevas ideas de decoración.

Juliana Awada

Con vista al lago, así es la lujosa y solitaria "casa del bosque" donde Juliana Awada hace yoga

Juliana Awada suele mostrar en sus redes sociales la rutina que hace durante el día. Su actividad favorita es yoga, y ya había mostrado un lugar especial en su casa donde entrena. La ex Primera Dama tiene un ático en su hogar, donde hace la rutina no apto para principiantes. Este ambiente está ubicado en la parte más alta de la vivienda, y es espacioso, aireado y luminoso. Cuenta con grandes ventanales, para poder conectarla a la naturaleza mientras hace su actividad.

El ático de Juliana Awada

Sin embargo, en las últimas horas, decidió mudarse de espacio ya que le quedaba pequeño. Entre árboles y frente a un hermoso lago, Awada utilizó una "casa del bosque", con estilo moderno y minimalista. Se trata de "Las Musas - Yoga Studio", una casa construida y diseñada por el arquitecto Mathias Klotz y Carolina Pedroni. El acceso, a través del bosque, se dibuja sobre un camino de piedras que finaliza en el precioso pabellón sobre el agua.

El nuevo espacio de yoga de Juliana Awada

El exterior remite a las casas chinas, a partir del uso de palos verticales. Al frente del mismo, se puede disfrutar de un gran paño vidriado con una trama regular de ventanas de madera pivotantes, que permiten abrir la totalidad del borde para mirar al lago. De esta manera, da un clima calmo y conectado con la naturaleza, como le gusta a Juliana Awada. Además, consta de una huerta, donde les muestra una nueva posibilidad a las personas que mantener una vida sana.

Juliana Awada pudo encontrar otro espacio para poder realizar yoga, aún conectada por la naturaleza. Si bien no pierde su estilo moderno y minimalista, esta "casa en el bosque" le abre las puertas a salir de su ático personal. Sus seguidores quedaron enamorados del lugar, y no dudaron en compartirlo con la ex Primera Dama. Por su parte, ella disfrutó de su actividad favorita, frente a un hermoso lago y acompañada de las mejores personas.

