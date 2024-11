Este miércoles 20 de noviembre es un día muy especial para Juliana Awada y Mauricio Macri. Hace 14 años atrás, se convirtieron en marido y mujer, en el complejo Costa Salguero, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos. El momento fue uno de los más mediáticos por ese tiempo. Debido a la emotividad de ese recuerdo, en su cuenta de Instagram, la ex Primera Dama decidió hacer una historia especial y le dejó un tierno mensaje.

Juliana Awada celebró su 14° aniversario de casados con Mauricio Macri

Juliana Awada no duda en mostrar el cariño que le tiene a la familia que creó con Mauricio Macri. Junto al expresidente, la empresaria formó la vida de sus sueños y la sigue construyendo día a día. El 20 de noviembre del 2010 hicieron oficial su unión, cuando se casaron por civil. En la puerta los recibió Valentina, la hija que Juliana tuvo con el millonario belga Bruno Barbier, que entonces tenía 7 años, y dieron el "sí" frente a 400 invitados, entre los que estaban Gerardo Sofovich, Teté Coustarot, José Luis Clerc, Héctor Veira y Antonio Rattín, Mariano Grondona, Carlos Ávila y Miguel del Sel.

Este miércoles, y a 14 años de ese romántico momento, la ex Primera Dama decidió compartir un tierno posteo, por el aniversario de casados con Macri. Para eso, eligió una romántica foto de ambos abrazados. En la misma, se la ve a ella con una sonrisa y a él devolviéndole el gesto. "14 años de casados. 15 años juntos", expresó Juliana Awada, junto al emoji de un corazón blanco. Esto trajo al recuerdo uno de los momentos más hermosos que vivió la televisión.

Cabe destacar que la pareja viene de ser protagonista de unos rumores de crisis. Varios usuarios en las redes sociales notaron la falta de publicaciones en familia, que desató rumores de crisis matrimonial que cada uno por su lado salió a aclarar. Por un lado, Juliana Awada se comunicó con Mariana Brey y lanzó: “La gente está aburrida. Estamos súper bien. Mejor que nunca diría. Que la gente se ocupe de sí misma y no de los demás. Estamos todo el tiempo con mi marido. No solo con Mauricio, sino también somos familia con mi exesposo”. Por el otro, Mauricio Macri sumó: “Confirmo que estoy muy bien con Juliana. No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar. Es gente que está aburrida y tiene que decir algo”,

Juliana Awada y Mauricio Macri están cada día más enamorados y viven su vida rodeados de una hermosa familia. Ambos se juntaron hace 14 años y no se soltaron la mano, sin dudar el momento que podría pasar el otro. Ellos son uno de los ejemplos de amores duraderos que hay en la televisión argentina.

