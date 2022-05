Luli Fernández contó por qué la bloqueó la China Suárez

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo por qué la China Suárez primero dejó de seguirla en redes y luego la bloqueó.

"Esto fue culpa de mi marido", comenzó diciendo la panelista, que está casada con el abogado Cristián Cúneo Libarona. Y continuó: "Hace tiempo atrás cuando estalla el Wandagate, la China era seguidora mía en redes. Yo no la seguía, no sé por qué, no sé qué me pasaba y Carolina que es su mano derecha llama un domingo a mi casa pidiendo hablar con mi marido porque querían mandar una carta documento a Yanina Latorre".

Luego Luli Fernández, señaló que su marido no lo quiso hacer porque había sido el abogado de Mauro Icardi y de Wanda Nara en un caso que nunca trascendió porque está dentro del ámbito privado y no le parecía ético. Sumado a que ella es muy amiga de Zaira Nara. "La China insistía. Yo tuve oportunidad de contárselo a Yanina Latorre". Esa noche ella me dejó de seguir. Y eso hoy devino en un bloqueo", cerró la modelo.

El claro mensaje de la China Suárez con respecto a los haters: "Miren la cara"

La tirantez de la relación de la China Suárez y los haters va de mal en peor. Lamentablemente cada vez son más los comentarios cargados de violencia hacia la actriz. Las críticas, las agresiones y los mensajes de odio están a la orden del día y la artista se expresó al respecto con total claridad.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez compartió un video de un proyecto que se hizo en España para ver cuál era la reacción de un hater al encontrarse frente a frente con el famoso al que estaba agrediendo. El resultado fue un éxito, ya que la gran mayoría se arrepentía de lo que había escrito en las redes.

Junto al video, la China Suárez expresó su parecer al respecto de esta situación que le toca enfrentar a diario: "Miren la cara de admiración de cada hater cuando aparece el odiadx. Esta es la confirmación de que detrás de tanto 'odio' hay un amor muy grande".

La iniciativa fue de "El Hormiguero" y desde la cuenta oficial del programa manifestaron: "Esto es lo que pasa cuando un hater se encuentra cara a cara con la persona a la que está puteando". Dejando en evidencia las reacciones de las personas que participaron de la grabación.