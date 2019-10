El mensaje de Luli Fernández que enterneció las redes

View this post on Instagram

Anoche mi marido me sacó esta foto mientras jugaba con Indalecio. El modelo de zapas de @filaar es #disruptor pensaba porqué me considero una mama disruptiva. Sin dudas siento que lo soy. Alguna más por aquí?🙋🏻‍♀️ Soy disruptiva porque hago colecho, porque me gusta tenerlo a upa y alzarlo si llora. Lo hago porque creo que el amor nunca es en exceso y porque si estuvo 9 meses dentro mío a upa, con 7 que lleva afuera, naturalmente se siente más cómodo de la primer forma. Porque cuando yo estoy llorando me gusta que los que amo me abracen y contengan. El, que solo puede expresarse así porque aún no habla, qué sentiría si cuando llora no atiendo lo que le pasa? Seguro cuando crezca también se angustiará y llorará, probablemente no pueda ni deba solucionar todo lo que vaya a pasarle, pero sí el va a saber que siempre voy a estar ahí para abrazarlo y acompañarlo. Sobre todo, soy una #disruptormom porque aunque muchos me digan que lo estoy “mal-criando” (como se puede mal-criar a un niño que aún no fue criado?🧐) sigo mi instinto y hago todo con AMOR. Me cope, sorry. Sumamos unas #disruptor al proximo sorteo de #Beauty que haga? Se coparán en @filaar 🥰