Cinthia Fernández destruyó a Luli Salazar: "Yo no tengo chongo que me pase cuota mensual"

No es novedad la mala onda entre Luciana Salazar y Cinthia Fernández por la amistad que tiene la rubia con el actual novio de la morocha, Martín Baclini. Desde comienzos de año que ambas se tiran dardos y hace unos pocos días la ex pareja de Martín Redrado decidió hablar con su abogada Ana Rosenfeld para que iniciara acciones legales contra la bailarina luego de que ella dijera que la información política que publica "Luli Love" en Twitter: "La copia, la pega y cobra".

Hoy, en el programa "Los Angeles a la Mañana", Cinthia destruyó a Salazar luego de que ella dijera que Baclini la apoya en un futuro juicio: "Si me quiere sacar algo, estoy seca. Yo no tengo ningún chongo, ningún marido ni ningún ex que me pase una cuota mensual" ¿Palito para Luciana?.

Además luego de que la rubia contará que contaba con el apoyo del novio de Cinthia para iniciarle acciones legales por "injurias", Fernández explotó en Twitter y escribió en la red social del pajarito: "Vamo a ver cuando le pregunte en vivo a ambos si es verdad esas palabaras. Tranquila con mi conciencia por suerte las explicaciones no me tocan a mi. A decir verdad".

¿Cómo seguirá esta guerra?