El club de las divorciadas: Magalí Mora se hizo una ecografía en vivo

El club de las divorciadas, programa que conduce Laurita Fernández en Canal Trece, convoca a diferentes mujeres para contar sus historias de vida y resiliencia. Magalí Mora fue una de las figuras famosas en sorprender con su relato, cuando confirmó que será mamá soltera.

Pero la morocha decidió seguir adelante en este camino y hasta se animó a realizar una ecografía en vivo en el programa, cuando atraviesa su sexto mes de embarazo. “Sí, está en una posición medio tapadita, pero entre las piernas se ve eso perfectamente”, dice la especialista que compartió ese conmovedor momento.

“Los órganos están ya formados, solo falta la maduración de los pulmones y el aumento de peso”, agregó.

La historia de Magalí Mora que conmovió en El club de las divorciadas

Magalí Mora fue una de las primeras figuras que apareció en El club de las divorciadas para contar su historia. La modelo y vedette, vinculada a Leonardo Fariña, contó su desgarradora historia cuando su pareja la abandonó por estar embarazada.

"Estuve dos años en pareja. Era muy celoso y no quería que sea Magalí Mora. Me limitaba las fotos que quería subir a las redes", comenzó su Maga y siguió: "Sufrí violencia, me ahorcó dos veces. Estando borracho o no sé qué", dijo sobre su pareja que, según su relato, pertenece a una familia adinerada.

Magalí Mora.

Luego, reveló qué hizo él cuando se enteró que estaba esperando un hijo. "El padre empezó a manipularme y me dijo que si abortaba me iba a poner en el mejor lugar y me compraba una casa o un departamento. Al ver mi decisión tan firme comenzaron las humillaciones. Ellos querían para su hijo una mujer sumisa y yo no soy así", confesó.

AM