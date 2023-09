Cuando anunció su partida de LAM a finales de 2021, Maite Peñoñori generó sorpresa. Empezó como movilera pero su personalidad y carisma la llevaron a ser una de las "angelitas".

Sin embargo, en ese momento Ángel de Brito tenía otros destino pensado para su histórico LAM, sin saber que las vueltas de la vida volverían a Maite a su nave nodriza.

Maite Peñoñori en Intrusos.

En el momento en el que la periodista comenzó en Intrusos, Flor de la V arrancaba su gestión y América empezaba a con un cambio radical en su grilla que lo posicionaría como uno de los tres canales de aire más vistos. De esta manera, la actriz y comediante debió hacerse lugar configurando un nuevo estilo en el que Maite tuvo incidencia.

Maite Peñoñori y Flor de la V.

"Cuando me llamaron para Intrusos estaban Rodrigo Lussich y Adrián Pallares todavía. Al tiempo, ellos se fueron para El Trece y me preguntaron si quería ir con ellos. Pero dije que no, aunque el canal es como mi casa", contó Maite en exclusiva para CARAS.

"Para mí implicó todo un desafío. Me costó mucho tomar la decisión, pero estaba hacía casi seis años en LAM. Me parecía un desafío atractivo. Me implicaba salir de mi zona de confort, trabajar con otras personas, estar en un programa con una marca como Intrusos", confesó sobre esa decisión.

Maite Peñoñori y Flor de la V en su despedida de Intrusos.

Pero después de esta vuelta de timón, Maite Peñoñori demostró que no le teme a la incertidumbre y, aunque su agenda está llena de proyectos, dejó de lado su lugar como la promesa de Intrusos para, otra vez, saltar hacia lo desconocido.

Por qué Maite Peñoñori se fue de Intrusos

El 18 de agosto, a más de un año de su inicio de Intrusos, Maite Peñoñori anunció su partida del programa de manera sorpresiva. Aunque las causas de su salida generaron dudas y comentarios, los motivos fueron sólo económicos.

"Lo venía pensando, fue una decisión que me guardé pero que venía desde hacía un tiempo. Las causas fueron sólo económicas, no hay nada detrás", aclaró la periodista sin rodeos.

"Sé que en la televisión no se habla de dinero, pero la realidad es que no me cerraba lo económico. Lo hablé en mi casa y luego se lo comuniqué a la producción y a Flor de la V. Ella lo entendió, no podía decirme nada", aclaró la panelista que, a una semana de su decisión, fue convocada por Ángel de Brito para volver a LAM.

Maite Peñoñori y Ángel de Brito.

"No me había llegado el llamado de Ángel, incluso él se enteró por la televisión cuando renuncié. Al poco tiempo me hizo la propuesta junto a Mandarina, la productora", confesó.

Maite Peñoñori decidió dar un giro pero también manteniendo su lugar en diferentes medios nacionales de renombre: actualmente, Maite trabaja en La Nación (donde realiza un ciclo de entrevistas) y en Radio Rivadavia (como panelista en el ciclo que conduce Marcelo Longobardi). "Tomé la decisión para ver qué pasaba. Aunque tengo dos trabajos, dejar Intrusos fue importante. Sinceramente no tenía otra cosa a la vista".

Maite Peñoñori vuelve hoy a LAM después de dejar a Intrusos.

Con el cielo como límite, Maite esta noche empieza una nueva etapa en el mismo lugar donde creció televisivamente, aunque su carrera en el periodismo empezó mucho antes de la mano de Juan Alberto Badía.

"Las vueltas de la vida hicieron que regrese pero esta vez no va a ser igual", aseguró sobre esta vuelta que, sin dudas, la ubicará en otro lugar.