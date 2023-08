Maite Peñoñori tomó la drástica decisión de dejar Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en las tardes de América TV. El día que se dio a conocer la noticia, los panelistas del espacio se mostraron totalmente sorprendidos. La comunicadora manifestó sentirse muy feliz en el programa, pero confesó que sentía que su ciclo allí había finalizado y que ya era hora de emprender nuevos horizontes.

Entre sus declaraciones, Peñoñori fue enfática en destacar que su decisión era estrictamente personal y que no tenía alguna relación con un tema del canal o compañeros de trabajo de Intrusos. Sin embargo, la noche de este lunes, el país quedó atónito al saber que la periodista sería la tan esperada sexta angelita de LAM.

Maite Peñoñori.

Tras varios días de espera y misterios, Ángel De Brito reveló que la nueva compañera que se incorpora al histórico programa de chimentos es Maite Peñoñori. Esta inclusión llamó la atención de la prensa, puesto que, ella en ningún momento manifestó que permanecía en el canal, incluso, su despedida hacía una clara alusión de que también se iba de América TV. No obstante, desembarcó en un formato que tiene muchos conflictos con Intrusos, bien sea, por la manera periodística en las que se tratan los temas o por los cortes circuitos que existen entre los integrantes de cada espacio.

Por qué Maite Peñoñori se fue de Intrusos, pero volvió a LAM

En este contexto, Maite Peñoñori en un móvil en LAM, habló sobre su llegada a LAM: "Yo me había ido de LAM a fines de 2021. ¡Soy como reincidente! No lo había contado porque no había firmado, y yo hasta que no termino todo no digo. Yo se lo negué a todos los que me preguntaban. Yo me había ido bien del programa".

Asimismo, fue consultada por qué se fue de Intrusos, y como respuesta, manifestó que para ella el ciclo había llegado a su fin y a su juicio, se había generado un desgaste dentro del programa: "Fue un ciclo terminado, cada vez que vos me escribía te decía que estaba re contenta en el programa, de verdad que en el grupo nos llevamos muy bien todos. Además estaba con Guido y Pampito, que son amigos. Con Flor la mejor, muy buen clima, algún otro roce que hubo fue al aire…pero bueno, se fue generando un desgaste y no con la parte del grupo", precisó Maite Peñoñori.

