Majo Martino confesó que fue abusada cuando tenía 12 años

Majo Martino se animó a contar que sufrió un abuso durante un casting cuando tenía 12 años. “Cuando yo era chica y no pertenecía al medio, era adolescente, un señor que es actor y que era jefe de casting de una productora muy conocida. En un casting me dio un beso", comenzó relatando, allí se la podía ver angustiada y con tristeza.

"Yo no tenía por qué actuar mal porque él me estaba grabando y me encajó un beso contra la pared. Y después hablando con otra gente me enteré que se lo hacía a muchas chicas. Era un tipo que abusaba de su rol", continuó.

Sobre esta traumática situación, Martino agregó: “Mi cuerpo reaccionó al cerrar la boca y poner los brazos así (resistiéndose). Mi mamá me estaba esperando afuera. A mi mamá se lo conté pero yo no sabía si había hecho algo mal yo. Yo no quería escándalos. Me dio impresión. Me avasalló tanto. Me pareció que era una oportunista. Estaba utilizando un guión para besar a una nena".

Para finalizar, la periodista detalló: “Me lo crucé a la salida del teatro. Le grité ´asqueroso´, estaba con mi amigo Guido Zaffora que me frenó. Porque lo iba a encarar. A la Majo más mujer, más grande, le dieron ganas de decirle", cerró en un mano a mano con Mitre Live.

Estafaron a Majo Martino y perdió todos sus ahorros

Majo Martino no está pasando un buen momento. El año pasado, una amiga le presentó a una persona que realizaba compra y venta de acciones, proceso por el cual decía que se podía ganar mucho dinero. Ilusionada, la periodista accedió e invirtió todo su dinero, pero fue estafada.

"Le di el dinero porque dijo que lo iba a poner a laburar pero al final, resultó ser un estafador profesional. Confié en la persona equivocada. Mi amiga lo conocía porque era la pareja de una conocida suya pero obviamente, no sabía todo esto. Ahora Fernando Burlando está manejando este tema", contó Majo.

La periodista detalló que al mes de haberle dado sus ahorros, notó que algo raro pasaba. "Era una operación de un mes y por ende, le pedí la plata pero me empezó a bicicletear, dijo que el negocio había funcionado mal y demás. Ahora, él está desaparecido".

Y para finalizar, cerró : "Eran los ahorros de mi trabajo y para peor, después que se supo lo mío me empezó a llamar un montón de gente a la que le había pasado lo mismo. Somos muchos los damnificados y por ahora, más que insultarlo no puedo hacer", dijo Martino a la revista Pronto.