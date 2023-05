Majo Martino detalló cómo Pampita la ayudó el día que perdió su cartera: "Es una genia"

Majo Martino se convirtió en noticia el fin de semana pasado, luego de que a través de su cuenta oficial en Twitter revelara que, en un evento solidario que se llevó a cabo en un lujoso hotel de la Ciudad de Buenos Aires y en donde asistieron muchos famosos, una persona le robó su cartera de un valor aproximado de 7 mil dólares, según especulaciones.

En las redes sociales comenzaron a surgir rumores de quién podría haber sido el culpable de este hurto. Nombres comenzaron a surgir, pero Majo, quien ya conoce a la persona que se quedó con su cartera no ha querido confirmar lo que es un secreto a voces.

El consejo que le dio Pampita a Majo Martino para recuperar cartera

Por otra parte, en diálogo con Nosotros a la Mañana, habló sobre este acontecimiento y reveló el rol clave que jugó Pampita para poder recuperar la codiciada cartera. "Pampita es una genia total. Nos quedamos", partió comentando Majo Martino. Seguidamente, agregó: "Me vio que estaba hablando con los de seguridad y me dijo: 'hacé esto, esto y lo otro. No te vayas del hotel sin que te den los videos de la cámara de seguridad", recordó la mediática.

Pampita le aconsejó a Majo que no se fuera del hotel sin pedir las imágenes de las cámaras de seguridad.

En este contexto, Martino desmintió que la cartera tuviera un precio de venta de 7 mil dólares. "No es ese el valor, no llega ni a un punto cercano", aseguró.

También Majo Martino aprovechó la oportunidad de agradecerle a la empleada del hotel que le reveló el dato de la persona que había agarrado la cartera. Sin la descripción de esta mujer, el paradero hubiera sido difícil de descifrar. "Quiero agradecer a una empleada del hotel. Gracias a ella la encontré, porque me dio el dato clave. En un momento estábamos todos buscando la cartera en el evento, me acerco al baño, se acercó y me dijo: 'hubo una situación rara con una cartera negra acá, porque una señora la encontró, muy honesta le avisó a una empleada del hotel'. Justo estaba en el baño la mujer que se la llevó y dijo 'es mía'. La agarró, se la colgó y se fue", comentó.

