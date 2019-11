Maradona le contestó a Gianinna: "No me estoy muriendo para nada"

Maradona (59) compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que hace referencia a las palabras de Gianinna (30) . Luego de la derrota del equipo que entrena, el DT de Gimnasia decidió romper el silencio y contestar no solo a la morocha sino que a todos sus hijos y herederos de su fortuna, con quienes fue lapidario.

"Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que duermo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder lo de estudiantes pero no se lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará no sé. Yo se que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejas que por lo que estas haciendo", comenzó el histórico futbolista en sus redes sociales.

Luego continuó: "Y sólo les digo a todos: no les voy a dejar nada, voy a donar, todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no, no insistan porque estoy muy sano, muy sano. Gracias".