Para muchos, conciliar el sueño es un verdadero desafío. No es ninguna novedad que muchas veces a los adultos les cuesta poder dormirse o generar una rutina sana del sueño, sin despertarse a mitad de la noche o sin estar dando vueltas en la cama durante un largo rato. Sin embargo, distintos famosos y especialistas revelaron sus mejores trucos para descansar bien, como Marcela Kloosterboer, que en su programa de streaming contó cuáles son sus métodos para conciliar el sueño de la mejor manera.

Si bien muchos encuentran sus distintos rituales que los ayudan a llevar adelante un buen descanso, sobre todo porque descansar bien por la noche te prepara para estar activo durante el día y ejercer de mejor forma tus responsabilidades, la actriz encuentra en su vestimenta el secreto para dormir sus horas necesarias sin interrupciones.

En este sentido, llevar unas buenas horas de sueño encima se convierte en algo esencial para nosotros los mortales, y aunque cueste, existen distintas formas de calmarse a la hora de dormir para no dejar que la cabeza nos distraiga.

Marcela Kloosterboer reveló cuál es su método para dormir bien.

Marcela Kloosterboer reveló su infalible ritual para conciliar el sueño

Sobre esto, Marcela Kloosterboer, aprovechó su programa de streaming y habló con sus compañeros sobre los métodos que usa para dormir y descansar bien. Si bien dentro de los trucos más conocidos están las técnicas de relajación, como la meditación, los ejercicios de respiración y el consumo de infusiones para relajar, los métodos de la actriz son un poco más llamativos y fuera de lo común.

En este contexto, Marcela Kloosterboer sorprendió por su originalidad y su llamativa vestimenta para conciliar el sueño. La modelo aprovechó y preguntó en el stream cómo duermen sus compañeros.

Ropa apretada y una almohada, el secreto de Marcela para conciliar el sueño.

Por su parte, Rodrigo Noya contó que duerme con un pantalón de fútbol e Imanol Rodríguez admitió usar ropa interior y remera, nada más. Pero Marcela se distanció de quienes prefieren una opción suelta para dormir y aseguró que su mejor método para descansar es usar “short apretado y remera apretada” porque necesita “todo contenido”.

También, admitió parecer “una momia” porque a su ropa apretada le agrega sus aparatos de bruxismo y un antifaz en los ojos cuando hay mucha luz.

Además, contó que no duerme con corpiño, pero que sí necesita tener algo entre sus pechos, y, en este sentido, confesó uno de las hábitos a los que se acostumbró en el embarazo: dormir con un almohadón largo que se estire desde su pecho hasta el medio de sus piernas: “Me acostumbré a un almohadón largo entre las piernas que me abarca. Entonces, me pongo para un lado o para el otro”.

En Después te explico (Bondi), el programa de stream que conduce la actriz, sumó un dato que nadie conocía de ella sobre su forma de dormir. Lo cierto es que la artista, desde sus inicios, se muestra como una persona bastante serena, con un talento indiscutible en la televisión y el teatro, y una personalidad que le permite relacionarse de la mejor manera con sus pares del espectáculo. En este sentido nos preguntamos si sus características se deben a su buen descanso: ¿el secreto será dormir con ropa apretada?

VFT