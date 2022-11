Marcela Tauro criticó duramente a Juan de Gran Hermano

El polémico ex participante de Gran Hermano, Juan Reverdito, sigue causando opiniones encontradas sobre su personalidad. Quien se sumó a la critica contra el taxista, es Marcela Tauro. En el programa Intrusos estaban debatiendo acerca de la entrevista que el ex hermanito dio en LAM, cuando la palista diparó con munición gruesa.

La periodista Maite Peñoñori comenzó con la ola de criticas al asegurar que el ex participante no podrá revertir su imagen, así ingresara a la casa miles de veces. Tauro se sumó y manifestó que en un principio, Juan le cayó bien por su historia de vida. Luego, no pudo evitar su descepción y criticó la postura del taxista en su participacion en LAM. "Lo vi ayer en LAM y la verdad que hay algo que no me llega, no le creo. Me da a que nos está vendiendo un verso" aseveró Tauro con algo de decepción.

Tras su salida del reality, Juan Reverdito dijo en varios programas, entre ellos LAM, que se encontraba arrepentido por su forma de jugar dentro de Gran Hermano. Y sostuvo en varias oportunidades, que si reingresa a la casa, buscaría la forma de revertir su imagen. Algo que Marcela Tauro y Maite Peñoñori no le creen al taxista.

Marcela Tauro está muy al tanto de lo que sucede en el reality de Gran Hermano, tanto dentro como afuera de la casa. Hace unos días, reveló una interna entre los panelistas del debate de GH. Afirmó que Laura Ubfal y el ex participantem Gastón Trezeguet tienen una mala relación. "Se llevan muy mal" afirmó la periodista.