Marcela Tauro reconoció haber sido infiel: "Duré una semana porque mezclé los nombres"

Marcela Tauro sorprendió a todos en Intrusos al hacer una fuerte revelación de su pasado confirmando que fue infiel.

La periodista estaba hablando sobre el caso de Mica Vázquez y Fernando Gato y no pudo evitar hacer su confesión: "La infidelidad es complicada... yo duré una semana porque mezclé los nombres, imaginate", dijo ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Es que la Tauro parece chica pero ha vivido... ", lanzó Flor de la V con mucho humor y Marcela acotó: "Igual, esto fue hace mil años, cuando era irresponsable... pero ser infiel es un estrés".

"Yo estuve con el papá de mi hijo y después, 9 años sola... ahora ya hace 6 años que estoy en pareja", aclaró por último para que no se prestara a confusión.

Marcela Tauro vivió una experiencia paranormal: "Nadie sabía eso"

Marcela Tauro manifestó en más de una oportunidad que se considera una persona creyente. De hecho, en su última visita a "LAM", se animó a revelar que en un vivo de Instagram que hizo junto a un médium de Estados Unidos, los padres de Jorge Rial le pidieron que deje todos los problemas que tenía con su hijo, en manos de ellos.

Como si eso fuera poco, Marcela Tauro compartió en "Intrusos" su experiencia personal con el plano paranormal. La periodista reveló que en en su charla con el médium, le habló de un bebé que ella había perdido: "Me habló de un bebé que yo perdí. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo. Me describió a mi hijo hoy. Me dijo que Juan Cruz es igual. Me dio un mensaje".

Marcela Tauro expresó cómo se sintió en ese momento: "No te da miedo, al contrario, sentí más ganas de saber. Del bebé me dijo que tenía que ponerle un nombre. Y ahí aprendes un par de cosas, que tenés que prenderle una vela para que eleve, porque hay almas que no elevan. Hay algunos que se quedan sufriendo. No sabemos cómo morimos, hay gente que muere y por ahí no esperaba morir. El alma queda, el cuerpo se fue y el alma no sabe qué pasó, entonces no eleva, se queda acá pululando".