El motivo por el que Marcela Tauro reemplazó a Flor de la V en Intrusos

Marcela Tauro condujo Intrusos en la tarde de este miércoles, reemplazando de esta manera a Flor de la V.

La periodista de espectáculos fue anunciada por el locutor e ingresó al set bailando. Luego se sumó el resto del equipo y se armó un baile entre todos.

"Muchas gracias por estar acá, hoy es miércoles. Flor tuvo un evento así que la estamos reemplazando acá con el equipete", señaló la conductora aclarando de esta manera el motivo por el cual su colega no asistió al programa.

Así fue el reemplazo anterior de Marcela Tauro a Flor de la V

El viernes 19 de agosto, Marcela Tauro ya había sorprendido también a los televidentes al hacer la apertura de "Intrusos", a pesar de que no era la primera vez en el mes que Flor de la V se ausentaba de su programa.

"Gracias por estar acá, es un día especial hoy porque me tocó. Vamos a tratar de no hundir el barco, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y vamos a informarte porque tenemos de todo hoy", expresó Marcela Tauro antes de sentarse junto a sus compañeros de equipo.

Marcela Tauro.

"Saben que Flor, le mandamos un beso, está en Uruguay, le va a ir todo bárbaro, el lunes está acá por supuesto", agregó Marcela Tauro con respecto a la ausencia de Flor de la V en "Intrusos".

Como era de esperarse, todos sus compañeros la apoyaron y celebraron que ella esté al frente del programa ya que desde hace muchos años la periodista forma parte del mundo del espectáculo de nuestro país y la experiencia la habilita a ocupar ese lugar.

Flor de la V.

Los motivos por los que Flor de la V estuvo en Uruguay

Semanas atrás, la conductora había advertido que se ausentaría de la pantalla de América: "Por un mes no me van a ver acá". Ante la sorpresa de sus compañeros, la artista agregó: "Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent".

"Me voy a instalar allá, voy a estar divina y fresca, asique me van a extrañar acá", señaló Flor de la V. Esas fueron las palabras de la conductora para llevar tranquilidad a los televidentes al momento de avisarles que por un mes no estaría al frente de "Intrusos".