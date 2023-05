Guillermo Coppola le respondió a la China Suárez luego de la polémica: "Entendió mal"

Recientemente, en Intrusos recibieron a Guillermo Cóppola como invitado y con Marcela Tauro aseguraron que la China Suárez está saliendo con un hombre de 60 años. Esta información comenzó a circular rápidamente y la ex de Rusherking se mostró enojada y escribió un descargo en su cuenta de Instagram.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", escribió la China Suárez en su descargo sobre la información que dio Guillermo Cóppola en Intrusos.

El descargo de la China Suárez en Instagram

Frente al descargo de la China Suárez, Guillermo Cóppola no se quedó callado y respondió. En diálogo con Infobae, el empresario dio detalles de cómo fue el llamado que recibió de la actriz: "Me llamó y le aclaré que Marcela contó algo que había sucedido en un almuerzo. Le dije que para darle veracidad al rumor que teníamos, lo íbamos a contar como un juego, nada importante". Así, intentó restarle importancia a lo que sucedió en Intrusos.

Posteriormente, se le consultó si está arrepentido de haber dicho eso. "Por ahí si. ¿Qué me meto en estos temas que para mí son intrascendentes y no llevan a nada? Pero ella entendió mal porque yo nunca confirmé absolutamente nada. Simplemente Marcela tiró la información y yo se la seguí como si fuera un juego", aclaró Guillermo Cóppola sobre la información que dieron en Intrusos y la mala interpretación de la China Suárez.



Guillermo Cóppola le contestó a la China Suárez

Por último, Guillermo Cóppola se mostró humano y le pidió perdón a la China Suárez si se sintió mal por este episodio. "Si está mal vale la disculpa y el arrepentimiento de haberme metido en temas que realmente no me interesan en nuestro mundo de hoy", dijo el empresario, intentando dejar atrás el episodio y aclarar que no fue con mala intención y que se siente arrepentido.

Guillermo Cóppola recordó una divertida anécdota con Diego Maradona

Diego Armando Maradona y Guillermo Cóppola fueron íntimos amigos y durante muchos años compartieron la vida juntos, por lo cual, es entendible que el empresario tenga en su memoria muchísimas anécdotas junto al inolvidable futbolista. En No está todo dicho, el empresario se animó a contar una divertida situación que vivió junto al 10 hace casi 20 años atrás. "Él estaba de técnico en Racing", aclaró al empresario para poner en contexto a los oyentes del programa de radio.

Guillermo Cóppola junto a Diego Armando Maradona

"Vamos a comer a la casa de un muchacho que tenía un restaurante donde íbamos a comer nosotros con frecuencia. Pide Diego ir al baño, de pronto la abuelita que estaba ahí pregunta dónde está el perrito y se fue al baño con Diego", comenzó a contar Guillermo Cóppola.

"Le golpean la puerta del baño, sale una llamarada y Diego todo negro. El perrito que era un maltés blanquito como un algodón sale negro también", siguió narrando Cóppola sobre la anécdota con Maradona. "Yo le había enseñado que cuando iba prenda un fosforito con un poquito de papel, él prendió. Prendió el fuego, prendió el papel y se le prendió la cortina del baño", explicó entre risas Guillermo Cóppola que fue quien le dio ese tip para evitar dejar malos olores en el baño.

NL.