En las últimas horas, el medio Paparazzi confirmó que Marcela Tauro y Martín Bisio protagonizaron una ruptura luego de tener una relación por más de 6 años. La panelista de Intrusos decidió darle un fin a su historia de amor luego de dejar atrás un plan de casamiento que pensaron a findes de 2021.

En este momento, Tauro está transitando varios cambios personales, y a pesar de que superaron más de una crisis con Martín, esta vez decidieron que era el momento indicado para seguir con sus vidas por diferentes caminos. Ni la diferencia de edad ni la distancia que los separa fueron un impedimento en la relación, sin embargo, ahora eso parece haber cambiado.

El medio aclaró que la separación no fue causada por posibles terceros en discordia y el amor que se tienen Marcela y Martín al parecer seguirá latente, sin embargo, hay un claro motivo que los impulso a tomar esta decisión.

Al parecer, tanto Marcela Tauro como Martín Bisio buscan cosas muy distintas pasa sus vidas, y a pesar de que les costó tomar la decisión, la vieron necesaria. Por lo tanto, el problema que enfrentaron no fue la falta de amor, sino simplemente que querían diferentes proyectos para sus futuros.

¿Qué dijo Marcela Tauro sobre su relación en 2021?

Mientras compartían un viaje juntos en la Patagonia, la panelista había compartido: “Tenemos muchas cosas en común, es un gran compañero. Le encanta cocinarme, acompañarme. Nos atraen las cosas simples, vemos pelis. Tenemos una vida linda y tranquila”.

Marcela Tauro cerró la nota hablando sobre las crisis que atravesaron con Martín Bisio: “Tuvimos muchas crisis. Yo soy complicada, no soy fácil y me tuvo paciencia. El tema de un hijo en común generó distanciamientos porque yo me decía: ¿Y si él quiere ser papá? Y yo ya tenía a mi hijo, pero un día me dijo ‘hay muchas formas de ser papá” y lo cierto es que cada día lo sigo eligiendo. Por sus valores, por su lealtad, por su cuidado hacia mi permanente, por esos abrazos tan cálidos, como digo siempre, le agradezco a la vida por haberlo puesto en mi camino. Lo adoro y él a mí. Sobre todo me sacó prejuicios, es muy divertido, me cambio la forma de ver la vida. Ya no analizo todo como antes. Me hace ver las cosas de otra manera. Y este viaje afianzó nuestro amor”.

J.C.C