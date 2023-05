El periodista Marcelo Polino estuvo presente en un móvil de LAM, y habló de su participación en el Bailando 2023. Durante el programa, el conductor Ángel de Brito reveló algunos nuevos candidatos para el reality de la pista más picante de Argentina.

Una de las convocadas es la humorista Fátima Flórez, quien según de Brito tiene muchas ganas de trabajar. Otro, es el periodista Esteban Trebucq, quien según Yanina Latorre había hablado con él y manifestó su entusiasmo de estar en la pista.

Nuevos candidatos al Bailando 2023

Marcelo Polino habló sobre su amigo Antonio Gasalla y sus problemas de salud

Los problemas de salud de Antonio Gasalla preocupan a los medios. Uno de sus íntimos amigos Marcelo Polino contó en "Desayuno Americano" cómo está el actor: "Hace ya un año y pico que la familia está viendo de qué manera se lo puede proteger. Hay gente que se ha aprovechado de su situación, se han metido en su casa y le han robado muebles, dinero y otras cosas".

Marcelo Polino y Antonio Gasalla

También agregó la preocupación de la familia de Antonio: "Ellos me permitieron que lo cuente. Hay algunas causas... Se dijo que la familia de Antonio lo había abandonado, pero nada que ver. Hubo personas que se aprovecharon de que él tiene problemas cognitivos". Antes de finalizar agregó: "Yo el otro día lo fui a visitar y me reconoció, pero es complicado. Esto es una infidencia, pero lo voy a contar... se quedó con la idea de que me fui a Chile y se lo dije a todo el mundo cuando por ahí estuvimos cenando juntos la semana pasada".

J.M