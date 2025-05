Marcelo Polino reveló cómo fue su romance con Cristina Alberó: “La amo hasta el día de hoy”

Durante la entrevista que Marcelo Polino brindó a Héctor Maugeri para +CARAS, por CARAS Tv, se pudo conocer una de esas historias que marcaron la vida su vida el romance con Carmela Fischer, la hija de Pipo Pescador. Sin embargo, segundos después, el periodista también habló de otro de sus vínculos más importantes: el que tuvo con Cristina Alberó.

El romance de Marcelo Polino y Cristina Alberó

Cuando promediaba la entrevista con Héctor Maugeri, Marcelo Polino se refirió al romance que mantuvo con Carmela Fischer, la hija de Pipo Pescador. “Ella vivía en España y vino a visitar a Pipo. Fue ahí cuando me la presentó (…) Me fui a España con ella, donde también trabajaba de mago. Estuvimos dos años. Ahí me separé y me fui a vivir a París”, confesó.

Marcelo Polino y Carmela Fischer.

Tras esas primeras declaraciones, Héctor Maugeri trajo a la mesa otro nombre importante, el de una figura emblemática de las telenovelas argentinas: Cristina Alberó. Al oírlo, Polino intentó relativizarlo, aunque luego reconoció que había sido muy importante para él. “Vos estuviste con ella en la época de Playboy”, lo desafío el conductor.

Polino contó que él era el encargado de convencer a las chicas que salían en la tapa de la reconocida revista y fue ahí que se conocieron. Admitió que. para él, que en ese momento tenía 21 años, fue algo impactante, porque “ella vivía un presente súper top”. “La amo hasta el día de hoy”, continuó.

Cristina Alberó.

Maugeri no dudó en apurar un poco a Polino y, con la portada en escena, le dijo “ahí es cuando estabas de novio con ella”. “Bueno, no digamos de novios”, intercedió el periodista, “salíamos”, algo que no terminó de convencer al conductor de +Caras, que de inmediato retrucó: “Ella estaba súper enamorada de vos. Sí, me acuerdo, en Canal 9, andaban por los pasillos. Decían, Marcelo, por favor, a trabajar”, lo que despertó las risas de los dos.

Bromas aparte, Marcelo Polino reconoce que hasta el día de hoy mantiene un excelente vínculo con Cristina Alberó. Si bien ella nunca habló de su relación a nivel amoroso, y es muy recatada con su vida privada, en más de una oportunidad también ha manifestado el buen vínculo que mantienen y el cariño y respeto que tiene hacia él.