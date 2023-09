Tomás Holder está viviendo un momento de muchísima exposición tras la salida de la casa de Gran Hermano. Además, su participación en el Bailando 2023 le sumó tanto seguidores como escándalos.

Por eso lo que puede, trata de mantenerlo en su intimidad, como lo fue su noviazgo, que recién ayer confirmó con una Historia de Instagram junto a su nueva novia.

"Contigo todo es más fácil", escribió Tomás Holder, asegurando de esta manera que la joven es quien lo acompaña de cerca en sus crisis de ansiedad.

Lo cierto es que desde que sus fans supieron la noticia de su relación, quisieron saber todo sobre la joven en cuestión.

Tomás Holder en el Bailando 2023.

Hasta el momento, sólo se sabe que su nombre es Agustina y es de Cipoletti, según la revista Pronto.

Tomás Holder indicó en una entrevista a Luzu que ella quiere mantener un bajo perfil por eso ni siquiera la etiqueta en las publicaciones.

Tomás Holder con su novia.

La salida de Tomás Holder

Esta mañana, Pochi de Gossipeame, compartió en sus Historias de Instagram una foto que le mandó un seguidor donde se veía a Tomás Holder en un bar de Capital Federal en la noche del sábado.

"Holder ayer en La Fernetería pidió mesa para dos y le dijeron que no había. Que le avisaban si se desocupaba alguna", comenzó contando la influencer.

Tomás Holder.

"Me dijeron que no sabían si se quedó o se fue. Que adentro después no lo vieron", concluyó la también panelista.

De esta manera, Tomás Holder demostró que más allá de sus momentos de crisis, puede disfrutar de algunas salidas y, seguramente, el amor tenga mucho que ver.