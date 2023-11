Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentran en el centro del ojo mediático tras su supuesta relación. Luego de varios idas y vueltas en el transcurso del Bailando 2023, el conductor y la modelo apostaron por el amor y dieron un paso más en su romance. Las especulaciones fueron en aumento tras ser vistos en público por primera vez en una cita romántica.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Además, la modelo estuvo presente en el cumpleaños de una de las hijas de Marcelo, Cande Tinelli, donde se la vio posando junto a los familiares del presentador. Finalmente, tras haber desmentido y negado la relación, un amigo del empresario compartió un tierno posteo junto a Milett y Tinelli, quienes se muestran muy cariñosos luego de pasar un fin de semana pegados.

Marcelo Tinelli aseguró que llevará a Milett Figueroa al cumpleaños de Juanita Tinelli

Luego de múltiples citas y la confirmación de su romance, Marcelo Tinelli comenzó a presentar a Milett Figueroa a su familia. En una charla con Natalie Weber en el Bailando 2023, el conductor fue cuestionado acerca de su vínculo amoroso con la modelo peruana:

"No voy a blanquear algo que no es. Me llevo bien, la estoy conociendo, denme tiempo. Nos estamos dando un tiempo, y vamos a conocernos. Ya conoce a mis hijas. Es un paso importante conocer a las hijas. Y más cuando te tiran el pulgarcito para arriba, mejor todavía", aseguró Tinelli.

Asimismo, Marcelo Tinelli dejó entrever la posibilidad de una nueva cita con Milett Figueroa al mencionar el cumpleaños de su hija menor, Juanita. "Ahora viene el cumpleaños de Juanita, no sé si va a ir. Creo que por ahí la llevo, voy a ver. Todavía no organizó el cumpleaños Juanita.”, concluyó el conductor.

La posibilidad de verlos juntos en un evento familiar reafirma las numerosas especulaciones acerca de un posible romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes apuestan al amor diariamente.

P.C