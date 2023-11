Marcelo Tinelli y Milett Figueroa son la nueva sensación del mundo del espectáculo. La pareja aún no quiso blanquear formalmente el romance, pero sí se dejaron ver juntos en distintas salidas y eventos familiares. Sin embargo una de las hijas del conductor no le dio el visto bueno a la pareja.

Quién es la hija de Marcelo Tinelli que aún no dio el visto bueno a su relación con Milett Figueroa

El primer evento que compartieron juntos fuera de la pista del Bailando 2023, ya que Figueroa llegó a Argentina para participar del certamen de baile, fue a ver la obra teatral "Brujas" donde trabaja Moria Casán, quien integra el jurado de la competencia. Si bien en las fotografías aparecían otras personas, los fanáticos se enloquecieron cuando notaron que era su primer cita.

Días después Milett estuvo presente en el festejo de cumpleaños de Cande Tinelli, con quien parece tener una buena relación ya que se siguen en las redes sociales al igual que con Mica Tinelli. Su presencia en un evento familiar fue el punto clave para comprender que sí están en una relación.

Milett Figueroa junto a la familia de Marcelo Tinelli en el cumpleaños de Cande Tinelli

Sin embargo, es Juanita quien aún no le dio el visto bueno a su relación amorosa. La hija del conductor no le devolvió el "Follow" a Figueroa en Instagram y no posó junto a ella en la noche del festejo de cumpleaños. Hace unos días la modelo de 20 años se mostró muy unida a su madre, Paula Robles, marcando una posible distancia con la modelo peruana.

Juanita Tinelli no sigue a Milett Figueroa en Instagram

Juanita Tinelli es una de las hijas más cercanas a Marcelo Tinelli, pero no emitió expresión alguna sobre el nuevo vínculo de su padre. La diferencia de 32 años de edad con Milett Figueroa, ya que ella tiene 31 y el conductor 63, podría ser un factor clave para el gran distanciamiento que se percibe en las redes entre las dos modelos.