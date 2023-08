La pantalla de la televisión abierta se calienta con la pronta llegada del Bailando 2023, la nueva apuesta de América TV, que representa además, el regreso de Marcelo Tinelli. El mítico conductor ha tenido años difíciles con sus últimos programas, pero mantiene la esperanza con este formato, para volver a generar interés y pautas en la población.

Este año, habrá una gran variedad de participantes que mostrarán cada noche su talento y tratarán de satisfacer las expectativas que tendrá el jurado, conformado por Moria Casán, Pampita y Ángel De Brito.

Quién es Brian Sarmiento, el futbolista que dará de qué hablar en el Bailando 2023

Uno de los que más expectativas está generando es el exfutbolista Brian Sarmiento. El deportista de 33 años dejará el fútbol de lado para dedicarse al reality de Tinelli. Antes de ingresar al programa era parte del Fútbol Senior del Club Atlético Independiente en donde se desempeñaba como mediocampista ofensivo.

No sería la primera vez que se hace presente en el Bailando, ya que en el 2017 participó en un número especial junto a Sol Pérez y Fernando Bertona. En aquella oportunidad, Brian Sarmiento conquistó al jurado, paradójicamente, quiénes serán los mismos este año, con una presentación de salsa. Tanto Ángel como Pampita y Moria coincidieron de que el futbolista fue el protagonista de la noche y se robó el show, por lo que su nombramiento como participante oficial del ciclo, está generando mucha curiosidad, puesto que, habrá que confirmar si aún mantiene su carisma.

Por otra parte, en una entrevista con Infobae en el 2019, el deportista ya había señalado sus intenciones de dejar el fútbol. Incluso, en esa nota, habló sobre su incursión por el streamer, que para aquel año no tenía tanta relevancia como en la actualidad.

"Estoy re feliz por el lugar en el que estoy. Soy un agradecido, sin el fútbol, la gente no me hubiese conocido, y sin el rol de la tele, la farándula, tampoco me hubiese conocido otra gente. En el fútbol viví muchas sensaciones, es lo que soñás desde chico. muy pocos lo consiguen y yo fui un privilegiado, porque los sueños que me puse en mi cabeza los cumplí. Y hoy estoy en otro ámbito y me siento cómodo. Tengo mucho para darle a todo esto", señaló en dicho diálogo. En ese momento formaba parte del show que conducía Agustín Fantasía por Twitch y YouTube.

Con su canción, "Tamo Activo", Brian Sarmiento también se abrió un espacio en los medios de comunicación. Este tema pegajoso lo inmortalizó y tal vez, será uno de las experiencias y anécdotas que contará durante su incursión en el nuevo Bailando 2023.

AM