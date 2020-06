Marcelo Tinelli reveló qué sección le gustaría que regrese a ShowMatch

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión aún no tiene fecha definida y, en plena pandemia, el conductor está en tratativas con el canal y la producción para definir cómo será su vuelta.

Mientras tanto, el conductor y vicepresidente de San Lorenzo pasó por Corte y confección y confesó cuál es el segmento que le gustaría retomar cuando regrese el certamen. "Me gustaba mucho el Cantando por un sueño. Que los famosos puedan cantar me parecía muy bueno. Patinando también me gustaba mucho. No es de malo pero recuerdo algunas memorables caídas", dijo en el programa de Andrea Politti.

Estas palabras se dan en medio de rumores de que el Bailando no regresará este año aunque ShowMatch volverá con su formato de humor. Según informó Marcelo Polino en Confrontados, el ciclo comenzaría a mediados de julio bajo su tradicional propuesta.

"El regreso está previsto para la primera o segunda semana de julio con sketches de humor. Fátima Florez estuvo reunida con la producción y sería, en principio, la única mujer integrante del grupo de humoristas. Además vuelven junto al cabezón, Pachu Peña, Pablo Granados, José María Listorti, Freddy Villarreal, Campi y Dego Pérez", contó el periodista.

Antes, Marcelo reflexionó sobre el especial momento que atraviesa el país por el avance del coronavirus. " Tuve un compromiso con San Lorenzo, además estamos con un hospital de campaña atendiendo a todos los afectados por el virus. Estamos con un centro de testeo y tuve que estar, iba la ministra de Salud", dijo en el inicio del programa.

"Son momentos difíciles y hay que estar ahí, sobre todo por la discriminación que se produce muchas veces sin querer con personas que pueden tener o por ahí son sospechosas y que la gente eso lo siente mucho",añadió.