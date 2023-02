Marcelo Tinelli es una de las celebridades que está acostumbrada a compartir cada momento de su vida en las redes sociales. El histórico conductor de formatos como Bailando y ShowMacth cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram y constantemente en sus historias va contando de a poco su rutina.

En uno de sus últimos posteos, el presentador sorprendió al mostrar el lugar favorito de su hogar, su bar íntimo. Un recinto lujoso en el que cuenta con una gran variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, nacionales e importadas. “Mi bar”, escribió Marcelo Tinelli junto a la imagen que deja en evidencia el recinto.

Con luces blancas, repisa y fondo de mármol, el bar de Marcelo Tinelli supera tranquilamente el millón de pesos en bebidas. Por ejemplo, tiene un whisky importado de buena marca y que ronda en su precio por los 10 mil pesos. Asimismo, un vodka también importado que tiene un valor de 20 mil pesos.

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con su bar privado.

Por otra otro lado, en la fotografía se observan bebidas espumantes, gin, aperol, piña colada y varios tipos de licores.

Para Marixa Balli el romance con Marcelo Tinelli fue una equivocación

En diálogo con LAM, Marixa desclasificó detalles desconocidos del romance que sostuvo con Marcelo Tinelli durante su participación en Patinando por un sueño. En este sentido, la nueva angelita, aseguró que la relación con el conductor “fue lo peor” que le pasó. “Me equivoqué mal. No hay que estar con poderosos porque te arruinan la carrera. Es un detalle, la vida te la arruinan bastante. Varios, no uno solo a veces. Pero me equivoqué, me equivoqué”, precisó.

