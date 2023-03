Luego del escandalo que protagonizó Marcelo Tinelli respecto a su relación con Guillermina Valdés, por los comentarios de su hija Candelaria en LAM, el conductor enfrenta rumores de una posible relación con Momi Giardina. Mediante una conversación telefónica al aire, la bailarina y el conductor tuvieron un picante cruce.

La conversación se dio en Nadie Dice Nada, el programa radial de streaming que lidera Nico Ochiato. Momi Giardina consiguió una silla fija en el programa, luego de la renuncia de Nati Jota. Los conductores estaban hablando del regreso de Tinelli a la televisión y lo llamaron para preguntarle por Showmatch.

Cabe recordar que Momi Giardina se destacó por su performance en El Bailando y la mayor parte de su reconocimiento se debe a su participación. “Marce, acá tenemos al Pulpo”, le expresó Occhiato a Tinelli, antes de que el conductor preguntara en broma con quién va a bailar.

Al señalarla a Momi, la bailarina expresó “No, ya estuve mucho Marce, no me rompas las pelo… che… Marce, ¿por qué no te dejas de romper las pelo…?". Ante la respuesta humorística, pero en un tono agresivo, Marcelo replicó que estuvo a punto de decirle algo subido de tono. “Iba a decir una grosería, si empieza así diciéndome ‘¿por qué no te dejas de romper las pelo…?’ ¿por qué no me chup… pero no da”.

Marcelo Tinelli regresa a la TV argentina

Luego de que el estudio estallara de risa, Momi Giardina explicó que no podría volver la programa porque perdió la práctica luego de muchos años. “Estuve tantos años, nunca fui soñadora, no voy a ser ahora, ya está. Me encanta el bailando pero yo como que colgué los botines, robé mucho sin ser bailarina”, expresó la nueva conductora.

Momi Giardina respondió a las acusaciones de tener un romance con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Momi Giardina fueron señalados como pareja, luego de que se escuchara una risa de fondo, en un video que el conductor de Showmatch subió a Instagram, muy similar a la de la nueva integrante de Nadie dice Nada. En conversación con Socios del Espectáculo, Momi respondió a las acusaciones.

"No soy la novia de Marcelo TInelli", comenzó contundente la nueva conductora radial. "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar", expresó luego de que el notero reiterara la acusación de Paula Varela sobre su risa.

OL.