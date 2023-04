Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, llegó a la pantalla chica y se ganó de manera genuina y con su personalidad comprensiva y empática, el amor de millones de fanáticos.

Para muchos panelistas, deberían existir más Marcos Ginocchio en la vida. El salteño tiene una imagen muy positiva y tras haberse dado a conocer en el reality de Telefe, hoy es uno de los personajes más seguidos y admirados por todo tipo de públicos.

Marcos Ginocchio.

Esta semana en “Biri Biri”, programa de streaming, Julieta Puente le preguntó al modelo y ganador de Gran Hermano, ¿qué lo hacía feliz”. La respuesta se hizo viral de manera casi instantánea.

“Disfruto mucho las tardes de Salta. O sea, Salta tiene muchos lugares de la naturaleza que son muy lindos, con muchos diques, muchos senderos, montañas, andar en caballos, andar en bicicleta, salir a correr…”, comentó Marcos Ginocchio.

El ganador de Gran Hermano contó también que, en verano iban a pescar a los ríos. Estas actividades de seguro ya no serán lo mismo, ahora que es mega famoso.

El primer posteo de Marcos Ginocchio tras salir de Gran Hermano

Poco a poco el salteño se va incorporando a la vida normal. Atrás quedó el encierro, las pruebas de líder y las nominaciones. Ahora en la vida real el ganador de Gran Hermano va asimilando fama y esto le escribió a sus fans.

Marcos Ginocchio.

“No me alcanzan las palabras para decirles lo feliz que me hicieron en esta experiencia tan única para mí, más allá de todo, el mejor premio que me puedo llevar es el amor que recibí de ustedes. A pesar de todos mis defectos me apoyaron y este sentimiento no creo que se pueda comparar con nada nunca. Los quiero muchísimo y ojalá algún día pueda devolverles todo el amor que me dieron. Nada se pierde todo se transforma. ¡Muchas gracias por el video!", escribió Marcos Ginocchio en su cuenta de Instagram.

S.A.