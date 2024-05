Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina Ricci, debutará como actriz en teatro. La joven de 19 años ya ha tenido contacto con la actuación en pequeños papeles pero ahora se subirá al escenario del Centro Cultural San Martín para interpretar un personaje que tiene un especial guiño a su padre.

La hija del compositor argentina dio una entrevista a Clarín y habló del vínculo con el arte, con sus padres y también sobre su trayectoria en la cultura. Ahora será una de las protagonistas de la obra Al borde del mundo y compartirá elenco con Justina Bustos, Laila Maltz, Ailin Salas y Paula Kohan.

Sobre sus trabajos como actriz expresó: “Cuando tenía 13 tuve una participación en la peli El padre de mis hijos, junto a mi mamá, y también tuve otra en la segunda temporada de El fin del amor (la serie de Lali Espósito), que todavía no se estrenó. Ah, hice algo chiquito pero re lindo en No me rompan, la película de Azul Lombardía. Aparezco al principio, un toque, pero para mí es un montón”.

El guiño a Fito Páez en la obra de Margarita

Sobre la obra que se estrenará el próximo viernes 31 de mayo, la joven adelantó: “la obra habla de cinco mujeres de un pueblo, en el marco de la crisis del 2001. Cuatro están en la remisería y la otra no. Habla de lo vincular, de la familia elegida”.

Casualmente, el personaje de Margarita Páez lleva por nombre Rosario, algo que se siente como un guiño inevitable a su padre, nacido en la ciudad santafesina. “Pero te juro que es pura casualidad”, expresó la joven.