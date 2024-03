María Becerra se presentará dará este viernes su primer show en el estadio River Plate. La Nena de Argentina agotó dos fechas en el mítico estadio y ya se encuentra preparada para una impresionante presentación en la que repasará lo mejor de su carrera, contará con bailarines y sorpresas para sus fans.

En la previa de sus shows en el Monumental, se conoció que su tío se negaba a ir al concierto para no tener que hacer cola y el video se volvió viral. La novia de J Rei se preocupó e intentó convencer al hermano de su padre para que estuviera presente en esta gran noche que la coronará como una de las máximas estrellas del género urbano nacional.

Así fue que, en una conferencia de prensa reveló cómo fue el altercado con su tío: "Al principio me había tirado esa, me había llorado la carta con que ‘yo soy un hombre grande, me va a dar un golpe de calor’, como que no podía venir por eso y yo le decía ‘tío dale’".

María Becerra intentó convencer a su tío

Estos datos salieron a la luz cuando un notero entrevistó al tío de Becerra para la televisión y la cantante replicó la negativa de su tío en sus propias redes sociales: "Justo pasó lo del programa de televisión y yo lo subí, dije ‘le meto presión’".

A través de los chats de la familia de María Becerra se conoció que su tío finalmente había decidido ir y ahora confirmó que efectivamente el hermano de su padre la acompañará en esta noche tan importante: "Me dice ‘nono, sí voy a ir, como me lo voy a perder’. Así que viene, el tío viene".