María Becerra está preparandose para deleitar a los fanáticos en el Monumental, será el primer show que brindará en la cancha de River Plate. Por lo que en el reconocido programa de televisión española, "El Hormiguero", le preguntaron cuáles son sus rituales previo a sus presentaciones.

"En River seguramente voy a estar muriendome por dentro porque es muy grande para mí, pero usualmente no me pongo nerviosa, estoy muy tranqui. Antes me ponía muy nerviosa", expresó María Becerra que con la experiencia logró un equilibrio emocional antes de cada show.

Los rituales de María Becerra

"Me gusta estar solita, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo, tengo todo mi ritual de preparación", confesó María Becerra que sorprendió al conductor español que no sabía lo que es nebulizarse y le preguntó de qué se trataba.

Como si eso fuera poco, el conductor le preguntó si es real que tiene un ritual contra la mala energía que consiste en lavarse las manos con sal. "Sí, bueno a veces. No antes de salir a los shows, sino después de los días en los que estuve con mucha gente", explicó María Becerra que se sorprendió por la información que tenía el presentador español.