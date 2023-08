En una entrevista que la periodista le dio a La Nación, María Belén Ludueña habló un poco sobre su vida personal y familiar. Sobre su inicios en los medios y cómo fue mutando de pasar de ser una referente de la belleza y el turismo en Mar del Plata, pasando por ser una excelente abogada laboral, pasando por la presentación de un noticiero hasta convertirse en la esposa del empresario y político, Jorge Macri.

María Belén Ludueña tiene 37 años y es una enamorada del amor genuino, de su vida, su carrera y de su hogar, hoy construído con el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

María Belén Ludueña, de Reina del Mar a conductora estrella y pareja de Jorge Macri.

En el año 2006, cuando la ahora afamada periodista, tenía 18 años, apeló a su belleza e inteligencia para hacerle competencia a los cuerpos estereotipados de ese momento y se enfrentó con su personalidad extrovertida al Reinado Nacional del Mar en Mar del Plata, su ciudad natal.

«Recuerdo que estaba durmiendo la siesta con el televisor prendido y me desperté con la publicidad de una chica que había sido Reina Nacional del Mar y convocaba al concurso. Ella explicaba que la elegida iba a representar a Mar del Plata durante un año y además ganaba un auto. El premio me pareció un buen incentivo, aunque mis hermanas no estaban muy de acuerdo, porque ellas son más tímidas, pero yo pensé: “Me voy a animar”», comentó María Belén para La Nación.

María Belén Ludueña, de Reina del Mar a conductora estrella y pareja de Jorge Macri.

Cinco años más tarde, Ludueña se convirtió en una hermosa e inteligente abogada laboral de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con 23 años y ya con un camino en los medios de comunicación, la presentadora y periodista hacía notar su presencia en los Tribunales de Mar del Plata. “La gente me veía y me preguntaba qué hacía ahí, todos me conocían del noticiero. Me di cuenta de que no era para mí y que lo que me gustaba era la comunicación”.

Tan familiera como su esposo, María Belén Ludueña vivió en su casa materna en Mar del Plata hasta los 30 años. Luego la vida la puso en programas como “La Lupa”, del Canal 26, donde un 8 de agosto del 2017 conoció a Jorge Macri y de ahí, Cupido hizo de las suyas y ahora los dos están casados.

María Belén Ludueña, de Reina del Mar a conductora estrella y pareja de Jorge Macri..

“Ese día, me llamó mucho la atención su buena onda y aunque no era de sacarme fotos con los invitados del programa, me dieron ganas de sacar una con todo el grupo”, comentó la periodista en su entrevista con la fuente en mención.

Un año más tarde, exactamente un de agosto del 2018 se pusieron de novios tras meses de charlas e insistencias por parte de Macri para conquistar el corazón de María Belén. Sobre Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, la periodista dijo: “Lo admiro mucho como hombre, como compañero y padre. Es muy familiero. Él me dio mucha templanza y equilibrio en mi vida.

María Belén Ludueña, de Reina del Mar a conductora estrella y pareja de Jorge Macri.

El dato que pocos conocen de la relación de María Belén Ludueña y Jorge Macri

La periodista remarcó que al principio, el hecho de que el empresario fuera 20 años más grande que ella, le daba algo de prejuicio, pero, su constancia y dulce presencia la llevó a aceptar la cita, despojarse de prejuicios arcaicos sobre la edad y entregarse al amor libre de etiquetas. “Yo sabía que hacía siete años que él estaba divorciado y eso era importante para mí, que estuviera bien de papeles, porque si conocía a alguien lo hacía bien”.

El dato que pocos conocen de la relación de María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Lo que pocos saben es que el periodista Eduardo Feinmann hizo las veces de cupido entre ella y Jorge Macri. Según contó María Belén Ludueña a La Nación, las palabras del periodista fueron: “Dale una oportunidad. No te vas a arrepentir. Es un buen hombre”. El pasado 12 de noviembre la feliz pareja selló su amor en matrimonio.

S.A.