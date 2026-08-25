De María Belén Ludueña a Nequi Galotti y Evelyn Schield: las mejores fotos de la Argentina Fashion Week

María Belén Ludueña, Nequi Galotti y Evelyn Schield se dieron cita en el Palacio San Miguel para acompañar una nueva edición de Argentina Fashion Week. La velada reunió a diseñadores consagrados y talentos emergentes en un desfile que combinó lujo, creatividad y propuestas innovadoras para la temporada primavera‑verano 26-27. Con un marco imponente y una atmósfera que celebró la moda en todas sus expresiones, el evento se consolidó como uno de los encuentros más esperados del calendario.

Las mejores fotos de la Argentina Fashion Week

El lunes 24 de agosto se celebró en Buenos Aires la 67ª edición de Argentina Fashion Week, con el Palacio San Miguel como escenario de lujo para la presentación de las colecciones primavera-verano. Dentro de la grilla oficial, el desfile Luxury Trends reunió a diseñadores consagrados y nuevas voces de la moda, en una velada que combinó creatividad, innovación y tradición.

María Belén Ludueña en la Argentina Fashion Week

Nequi Galotti y Evelyn Schiedl en la Argentina Fashion Week

Entre las figuras invitadas destacaron María Belén Ludueña, Nequi Galotti y Evelyn Schield, quienes acompañaron el evento como parte del universo de celebridades que cada temporada se acerca a esta cita. Con propuestas que recorrieron desde la alta costura hasta cápsulas sustentables, el desfile reunió a creadores con miradas únicas. La cita reafirmó el papel de Buenos Aires como escenario clave para la moda regional y como punto de encuentro entre clásicos y tendencias.

María Belén Ludueña y Anamá Ferreira en la Argentina Fashion Week

Salvador Becciu, Floppy Tesouro y su hija, Moorea en la Argentina Fashion Week

María Belén Ludueña, Héctor Vidal Rivas y Sabrina Slavisius en la Argentina Fashion Week

Radicado en Nueva York, Gustavo Cadile regresó a Buenos Aires con una propuesta de alta costura que llevó el título Jardín de Luz. Cinco creaciones exclusivas exploraron la feminidad contemporánea a través de corsetería, transparencias y movimiento. La paleta cromática incluyó rosas empolvados, lavandas, amarillos y verdes suaves, inspirados en la naturaleza. Bordados artesanales, flores tridimensionales y encajes aportaron textura y delicadeza a una colección que se destacó por su romanticismo sofisticado.

Desfile Gustavo Cadile en la Argentina Fashion Week

Desfile de Gustavo Cadile en la Argentina Fashion Week

Desfile Gustavo Cadile en la Argentina Fashion Week

La marca Rosarito presentó Segunda Vida, una cápsula que puso en valor la sustentabilidad y el diseño ético. La propuesta resignificó tejidos y materiales vintage, como sedas y sarees bordados de la India, para darles un nuevo uso en piezas actuales. Con un espíritu bohemio, la colección se construyó a partir de colores y texturas con historia, reafirmando la identidad de la marca en torno a la reutilización y la creatividad consciente.

Desfile Rosarito en la Argentina Fashion Week

Desfile de Rosarito en la Argentina Fashion Week

Desfile Rosarito en la Argentina Fashion Week

Pía Carregal mostró una cápsula de cinco vestidos de novia concebidos desde una mirada libre y contemporánea. La propuesta partió de la idea de que no existe una única manera de ser novia, y cada diseño ofreció una identidad distinta. Gasas, encajes, transparencias y drapeados se combinaron con flores como hilo conductor, entendidas no solo como ornamento, sino como expresión orgánica y vital. El styling de Roxana Harris completó el universo con accesorios y detalles poéticos.

Desfile Pía Carregal en la Argentina Fashion Week

Desfile de Pía Carregal en la Argentina Fashion Week

Desfile Pía Carregal en la Argentina Fashion Week

La firma Iara presentó Versatilidad, una propuesta que disolvió las fronteras entre lo masculino y lo femenino, lo elegante y lo casual, la alta costura y el ready to wear. La colección reafirmó el sello de la marca, desde la creación como eje central, más allá de etiquetas o categorías.

Desfile Iara en la Argentina Fashion Week

Desfile de Mario Vidal con Iara en la Argentina Fashion Week

Desfile Mario Vidal con Iara en la Argentina Fashion Week

Verónica de la Canal llevó al escenario Lágrimas de Azahar, una colección inspirada en la mujer siciliana y en el Mediterráneo. El negro absoluto dominó la paleta como símbolo de poder y sensualidad, acompañado por encajes heredados, transparencias y texturas densas que evocaron la geografía contrastante de la región. La propuesta se destacó por su dramatismo visual y por la reinterpretación del luto como un manifiesto de fuerza femenina.

Desfile de Verónica de la Canal en la Argentina Fashion Week

Desfile Verónica de la Canal en la Argentina Fashion Week

Desfile de Verónica de la Canal en la Argentina Fashion Week

Ivana Picallo presentó Presencia en Libertad, una cápsula de cinco piezas de alta costura elaboradas íntegramente a mano. La colección exploró la mezcla de texturas y materiales como hilos de plata, seda, piedras naturales y bordados, en un lenguaje de lujo silencioso y sofisticado. Dentro de la propuesta, las novias ocuparon un lugar especial, con diseños que se alejaron de los códigos convencionales y apostaron por la libertad creativa.

Desfile Ivana Picallo en la Argentina Fashion Week

Desfile de Ivana Picallo en la Argentina Fashion Week

Desfile Ivana Picallo en la Argentina Fashion Week

La sorpresa de la noche llegó con SISSI by Lola, la primera colección de alta costura para niñas de 6 a 12 años creada por una diseñadora de apenas 11 años. Con colores pasteles, bordó con cristales y combinaciones de texturas; Lola presentó piezas que reflejaron su pasión por la moda desde temprana edad. La propuesta mostró cómo la creatividad infantil puede transformarse en un proyecto sólido dentro de un evento de gran relevancia.

Desfile SISSI by Lola en la Argentina Fashion Week

Desfile SISSI by Lola en la Argentina Fashion Week

Desfile SISSI by Lola en la Argentina Fashion Week

Argentina Fashion Week 26-27 en el Palacio San Miguel reafirmó su lugar como plataforma de encuentro entre tradición y vanguardia. Desde la sofisticación de Gustavo Cadile hasta la frescura de SISSI by Lola, cada diseñador aportó una visión única que enriqueció la pasarela de Luxury Trends. Con María Belén Ludueña, Nequi Galotti y Evelyn Schiedl a la cabeza, modelos, cantantes y destacadas figuras del espectáculo argentino dijeron presente con atuendos que acompañaron a la perfección la velada.

VDV