María Belén Ludueña mostró su look tendencia para ir a La Rural: monocromático y detalles en cuero

María Belén Ludueña se presentó en la apertura de La Rural con un estilismo que combinó tonos neutros y detalles en cuero, logrando una propuesta sobria y actual. Su elección incluyó prendas estructuradas y accesorios que marcaron tendencia, en un conjunto pensado para acompañar la formalidad del evento sin perder frescura. La combinación de piezas aportó equilibrio entre lo clásico y lo moderno, dejando ver cómo la moda puede integrarse de manera natural en un contexto institucional.

Durante su paso por La Rural, María Belén Ludueña impuso la moda de la temporada con un atuendo monocromático

María Belén Ludueña asistió al acto inaugural de La Rural con un look que destacó por su armonía cromática y la incorporación de piezas de cuero en clave moderna. La propuesta se construyó sobre una base monocromática que aportó elegancia y versatilidad, reforzando una estética adaptada al contexto institucional. La selección de prendas y complementos mostró una línea coherente, pensada para acompañar la ocasión y marcar presencia sin recurrir a excesos.

María Belén Ludueña

En las últimas horas, la presentadora usó sus redes sociales para compartir una imagen que dejó ver cuál fue el look que eligió para la apertura. El conjunto se basó en una paleta monocromática que combinó tonos crema y beige, logrando una estética sobria y adecuada para la ocasión. La periodista optó por un suéter de cuello alto en blanco crema, de punto liso, que funcionó como base del estilismo. Sobre esta prenda incorporó un poncho de punto texturizado, con flecos largos en los bordes.

La elección de este abrigo, por parte de María Belén Ludueña, mostró cómo una prenda puede combinar movimiento y estética manteniendo el aire artesanal. La parte inferior de su look se completó con una falda midi recta, de corte estructurado y con un tajo frontal, que reforzó la línea elegante y práctica del conjunto. Además, sumó un cinturón de cuero en tono oscuro que le dio contraste al look, manteniendo una estética sobria.

María Belén Ludueña en La Rural

Sin duda alguna, la clave del atuendo de la conductora estuvo puesta en los accesorios que eligió para cerrar su presencia en La Rural. El calzado acompañó con botas de caña alta en cuero chocolate, de punta cuadrada y taco bloque, que completaron la propuesta con un guiño moderno, sosteniendo un aire rústico. El peinado, con raya al medio y ondas suaves, junto a aros de argolla plateados, cerró un outfit equilibrado y versátil, pensado para un evento destacado.

María Belén Ludueña y Jorge Macri dijeron presente en La Rural junto con el pequeño Vito

La apertura de la 138.ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Palermo reunió a autoridades nacionales y referentes del sector agroindustrial. Entre los asistentes estuvo Jorge Macri, acompañado por María Belén Ludueña y su hijo Vito, en una aparición pública que combinó agenda oficial con un costado familiar. A través de sus redes sociales, la presentadora compartió un video donde se la podía ver junto al mandatario sosteniendo a su hijo en brazos.

Durante el acto, la pareja recorrió parte de la muestra y se dejó ver en la pista central, donde se realizaron los desfiles de grandes campeones de distintas razas, maquinaria agrícola y delegaciones tradicionalistas. La presencia de la pareja y el pequeño sumó un matiz cercano en medio de la formalidad institucional. “En La Rural en familia”, escribió en su posteo, destacando el momento que pasaron durante la apertura. La publicación reforzó la idea de un evento vivido en clave personal.

La escena mostró un costado íntimo dentro de un contexto institucional, integrando la presencia familiar como parte de la jornada y aportando cercanía al recorrido realizado por la muestra. María Belén Ludueña y Jorge Macri completaron su tarde con actividades culturales y gastronómicas, además de propuestas interactivas que acercaron innovación y tradición al público. En ese marco, la presencia de la pareja y su hijo se integró a un evento que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.

María Belén Ludueña, Vito y Jorge Macri

María Belén Ludueña estuvo presente en la apertura de La Rural con un estilismo que destacó por la elección de tonos neutros y accesorios en cuero, logrando una propuesta sobria y actual. Su conjunto incluyó piezas estructuradas y complementos que marcaron tendencia, pensados para acompañar la formalidad del evento sin perder frescura. La combinación de prendas aportó equilibrio entre lo clásico y lo moderno, mostrando cómo la moda pudo integrarse de manera natural en el evento.

VDV