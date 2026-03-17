De María Belén Ludueña a Flor de la V y Matilda Blanco, los looks más chic para una noche de moda "Efigie Luminosa”

La 66º edición de Argentina Fashion Week dio un épico comienzo, con la presentación de la Colección Fall-Winter 2026 de Adrián Brown. “Efigie Luminosa” fue el nombre de la pasarela, que fusionó vestidos arriesgados de brillos, colores y estampas con apuestas a texturas total black, que remitían a la idea poética de esas figuras que la luz parece esculpir en nuestra conciencia. En su atelier, se deslumbraron con su última creación diversas famosas amantes de la moda, como lo son María Belén Ludueña, Flor de la V y Matilda Blanco. Basándose en la nueva apuesta del diseñador, llegaron a la noche con los looks más chic e impusieron tendencias.

La pasarela de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks más chic para una noche de moda "Efigie Luminosa”

El total black, un clásico de la elegancia

El total black es una de las elecciones claves para las famosas al momento de tener eventos nocturnos. El color mantiene la elegancia y permite a cada una de las celebridades jugar con los diseños y las texturas de los looks. Por ejemplo, María Belén Ludueña apostó por un vestido con falda tableada, que le daba movimiento el look y le permitía mostrar su panza de embarazada. Por otro lado, también hubieron apuestas de diseños que jugaban con la geometría del rombo, volvían a poner en tendencia algunos de los tradicionales, como lo hizo Carolina Aubelle, o daban la bienvenida al invierno con look largos. Matilda Blanco optó por la sastrería, al igual que otras mujeres, e impuso el business woman como perfecto para una pasarela de moda.

Marisa Koifman y María Belén Ludueña / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Marisa Koifman, Adrián Brown, Matilda Blanco / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Carolina Aubelle / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Las apuestas con las tonalidades claras

Los tonos oscuros no son los únicos que exponen la elegancia de los eventos. Los blancos o beige también son una elección perfecta, para transmitir armonía y sofisticación. Mora Furtado o Lucía Uriburo fueron algunas de las mujeres que demostraron la tendencia de los claros, en looks que juegan con las estampas o las texturas. En su mayoría, fueron vistos en vestidos largos, pero también hubieron apuestas de conjuntos de top y pollera que demostraron que lo mini y la sensualidad puede ser elegante. Marisa Koifman continuó con el estilo business woman, y marcó tendencia con el saco sastrero holgado total white, llamando la atención en las fotos grupales.

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los colores llamativos como centro de escena

Una de las cosas que identifica a la colección “Efigie Luminosa” es su capacidad de imponer colores fuertes y brillos para llamar la atención del espectador, demostrando la imagen interna de Adrián Brown. Es por eso que algunas de las presentes se alejaron de lo tradicional y se la jugaron por los pasionales. Flor de la V llegó con un vestido de pliegues y volados corto total red, demostrando la fuerza de la moda. Azules o verdes inspirados en la naturaleza también acompañaron a las famosas, al igual que algunas estampas psicodélicas. Sin embargo, también los brillos se llevaron los aplausos, como lució Julieta Navarro, que si bien fusionó el gris y blanco, se volvió original con todos los bordados brillosos.

Adrián Brown, Flor de la V, Marisa Koifman / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Los looks para la noche presentación de la Colección Fall Winter 2026 “Efigie Luminosa” / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

Julieta Navarro / Créditos: Argentina Fashion Week, Adrián Brown

La Colección Fall-Winter 2026 de Adrián Brown, “Efigie Luminosa”, fue un completo éxito y abrió una nueva edición del Argentina Fashion Week. Las famosas presentes en el atelier del diseñador siguieron con la temática de su apuesta y llenaron la noche de gala con looks chic, que marcan cada uno de los estilos personales.

A.E