El duelo de looks entre María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani: total black en clave glam

María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani disfrutaron de una noche de gala y coincidieron al elegir looks total black en clave glam. Los diseños sofisticados y con sutiles brillos no pasaron desapercibido y se llevaron todas las miradas.

Duelo fashion: María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani apuestan a looks brillantes

El total black es uno de esos clásicos que nunca pierde vigencia y, cuando se combina con texturas, brillos y detalles de diseño, puede transformarse en una propuesta sofisticada y llena de glamour. Así lo demostraron María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani, quienes coincidieron en una misma tendencia, aunque cada una le imprimió su propio estilo.

Las conductoras asistieron a una gala solidario con el color negro como protagonista de sus respectivos looks. Además, los diseños con brillos sutiles, transparencias, bordados y siluetas femeninas fueron algunos de los recursos elegidos para elevar el clásico total black y llevarlo a una versión más glamorosa.

María Belén Ludueña

María Belén Ludueña apostó por un vestido negro midi, de silueta ceñida en la parte superior y con una leve amplitud hacia el final. La prenda se destacó por su profundo escote en V y sus mangas tres cuartos, además de una textura cubierta de pequeños brillos que aportaron luminosidad al conjunto.

Para completar su estilismo, la conductora sumó un abrigo de piel sintética, que reforzó el aire sofisticado y nocturno de la propuesta. Como calzado, llevó zapatos de cuero negros con punta triangular, un detalle de inspiración clásica que estilizó aún más la silueta.

Mariana Fabbiani, por su parte, eligió una propuesta diferente pero dentro de la misma tendencia. La presentadora lució un vestido negro de corte sirena confeccionado en guipiur, un tejido que aportó textura y sofisticación a la silueta. El diseño incorporó leves transparencias y apliques bordados en canutillos, con un delicado motivo floral que sumó movimiento y dimensión al vestido.

Mariana Fabbiani

El cuello halter y los hombros descubiertos aportaron un toque sensual, mientras que el corte sirena marcó la figura y reforzó la impronta de gala. Para completar el look, Mariana Fabbiani lució zapatos altos negros de líneas minimalistas, dejando que el vestido concentrara toda la atención.

Dos versiones del total black en clave glam

Aunque María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani coincidieron en el color y en la elección de vestidos elegantes, cada una encontró una manera diferente de llevar el total black en clave glam. Mientras la primera apostó por brillos y un abrigo de piel sintética, la segunda eligió una pieza confeccionada en tela de guipiur, transparencias y bordados.

Se trató de dos estilos, pero una misma tendencia y confirmación: el negro sigue siendo uno de los grandes aliados cuando se busca un look refinado, femenino y con una dosis justa de glamour. De esta manera, el duelo de looks entre María Belén Ludueña y Mariana Fabbiani en una noche de gala tuvo como estilismo principal al total black en clave glam.